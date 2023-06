Festival Jazzica, koji se na sceni pojavio 2018. godine, već pet godina postavlja nove standarde za jazz i glazbena događanja u Bjelovaru, a ove godine će na njemu nastupiti i za Porin nominirani glazbenici.

Grad Bjelovar prepoznao je važnost ovakvog festivala za lokalnu kulturnu scenu te organizacijom Jazzice i brojnim drugih manifestacija Bjelovarčanima i njihovim gostima nudi pregršt atraktivnih kulturnih priredbi.

"Jazz nije samo glazba nego i načina življenja. Naš romantičan glazbeni festival pod zvijezdama slavi peti rođendan. Uspjeli smo ispričati priču na najbolji mogući način, a to je opušteno i srcem kroz glazbu. Publika je pokazatelj da smo uspjeli napraviti nešto posebno. U gradskom parku pod vedrim nebom vidim kako nas posjećuju od strastvenih znalaca i ljubitelja jazza do slučajnih prolaznika i tinejdžera koji nisu imali prilike čuti i vidjeti nešto slično", rekao je u ime organizatora, umjetnički selektor festivala, Tvrtko Hopek pa dodao:

'Pravi način kako približiti svima ono što pomalo zaboravljamo'

"Najdraži komentar koji sam doživio je od grupe srednjoškolaca koji su rekli da su krenuli na narodnjake pa slučajno, usput zastali i pogledali Jazz continuo music of Boško Petrović. Nisu znali da je legenda Boško Petrović iz Bjelovara i nisu bili sigurni koji je od instrumentalista na pozornici Boško… To mi govori da je ovo pravi način kako približiti svima ono što pomalo zaboravljamo, a to je 'uzeti' vrijeme za sebe u prirodi pod vedrim nebom uz iskrenost i originalnost jazza."

Ove će godine Jazzicu u četvrtak 29. lipnja otvoriti Vedran Ružić, vizualni umjetnik i jazz-glazbenik. Iza sebe ima trideset samostalnih te petnaestak zajedničkih izložbi u galerijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a posljednjih godina fokusirao se na multimedijalni pristup umjetnosti. Autor je pet jazz-albuma, co-scenarist filma ”Spiritual Market”, redatelj je i filma ”6 metara” koji će biti prikazan prije njegovog koncertnog nastupa.

Petak 30. lipnja donosi nam vrhunski svjetski glazbeni projekt pod nazivom Balkan Zoo. Sastav je to basiste, skladatelja i producenta Maria Rašića koji već deset godina promovira glazbu balkanskih elemenata u novim, modernim fusion aranžmanima. Ovaj višestruko nagrađivani glazbenik na pozornici Jazzice, uz vrhunsku ekipu glazbenika i vokalnu solisticu, flamenko pjevačicu Ninu Ćorić, predstaviti će aktualni album “Recycle” na kojemu se nalaze tradicionalne romske pjesme pretvorene u progresivan world music izričaj.

Poseban nastup u subotu

Dvostruku koncertnu poslasticu donosi nam treći dan festivala. U subotu 1. srpnja nastupit će Zvonimir Radišić Trio i The Cool Jazz Duo.

U veljači ove godine Zvonimir Radišić Trio nominirani su za glazbenu nagradu Porin u kategorijama “Najbolji album jazz glazbe”, “Najbolji aranžman” i “Novi izvođač godine”, a upravo je njihov hvaljeni debitantski album “New Horizons” ono što ćemo slušati u Bjelovaru. Trio su Zvonimir Radišić na gitari, Henry Radanović na basu i Tonči Grabušić na bubnjevima.

The Cool Jazz Duo su Saša Nestorović na saksofonu i Veljko Glodić na glasoviru. Od prvog nastupa davne 1991. godine na Međunarodnom jazz festivalu u Zagrebu, duo konstantno nastupa na raznim festivalima, koncertima, radijskim i televizijskim emisijama u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj. Iza sebe imaju dva nosača zvuka, “The Cool Jazz Duo” i “Lydian Orbit”. Njihova glazba stilski je određena imenom dua. The Cool Jazz kao stil u jazzu pojavio se sredinom 20. st . Karakterizira ga mirnoća izraza, složenost harmonijskog jezika uz primjetan utjecaj klasične glazbe. Svirat će nam jazz standarde u vlastitim obradama i autorsku glazbu.

Igra različitim glazbenim žanrovima i nasljeđima

Program festivala će, u nedjelju 2. srpnja, zatvoriti Acoustic Project. Ansambl Acoustic Project osnovan je 2008. godine na inicijativu kontrabasista i skladatelja Dubravka Palanovića, koji je u zanimljivom glazbenom projektu okupio kolege i prijatelje, većinom članove Zagrebačke filharmonije.

U središtu interesa Acoustic projecta je igra različitim glazbenim žanrovima i nasljeđima – od klasike do jazza, od folklornih do rock elemenata, gdje je gotovo svaki nastup ujedno i novi početak, odnosno nova glazbena ideja proizašla iz trenutne inspiracije.

Nesvakidašnje zvukovne kombinacije ostvaruju se korištenjem raznolikih mogućnosti proizašlih iz harmonija dviju violina, viole, violončela, kontrabasa, flaute, oboe, harmonike, klavira, vibrafona i bubnjeva. Istovremeno, ansambl potiče hrvatske skladatelje na slobodno eksperimentiranje zvukom navedenih glazbala, te izvođenjem njihovih skladbi promiče i popularizira domaća ostvarenja u zemlji i inozemstvu.

Besplatni koncerti

Svi koncerti festivala besplatni su za sve posjetitelje. Glazbeni program Jazzice održava se u samom centru grada, u BOHO parku, a u slučaju lošeg vremena seli se u prostor Doma kulture.

Organizator festivala i provoditelj programa je Grad Bjelovar, uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.