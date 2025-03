Neki izvođači Dore doživjeli peh: Jedni imaju temperaturu, a drugi se bore s ozljedama

Prije večerašnjeg velikog finala Dore pojedini izvođači bore se s određenim zdravstvenim komplikacijama. Neki od današnjih finalista uspjeli su se oporaviti, dok se za određene još uvijek ne zna hoće li se pojaviti na pozornici u Opatiji.

Nesvjestica za vrijeme doručka

Jedna od članica grupe "Lelek", Korina Olivia Rogić, završila je na hitnom prijemu, a njene kolege imaju plan B u slučaju da pjevačica neće moći nastupati. Naime, umjesto nje na pozornicu bi trebao stati Marina Novakovića, back vokal sastava.

Grupa LELEK nastupa predzadnja, 15. po redu

Inače, Korina već nekoliko dana ima gripu te je u polufinalnoj večer nastupala s visokom temperaturom, prenosi 24sata.

"Korina je još uvijek bolesna, jutros se srušila u nesvijest na doručku. Međutim, odveli smo je u Rijeku na Hitnu istog trenutka. Dobila je infuziju, sada je pomalo došla sebi. Nadam se da će do večeras biti na razini na kojoj treba biti, ona želi izaći na pozornicu", rekao je Tomislav Roso, autor teksta pjesme "The Soul of my Soul" za 24sata.

Liječnica Dora riješila sve probleme

Sa zdravstvenim problemima se također suočava Petar Brkljačić koji se na Dori predstavio s baladom "Kraj". On je uoči večerašnjeg finala završio na Hitnoj zbog problema s glasom, no primio je injekcije i antibiotik te mu je pomogla liječnica Dora.

Petar Brkljačić nastupa deveti po redu

"Otišli smo na Hitnu jer sam izgubio glas. Ironično, pomogla mi je doktorica koja se zove Dora. Doktorica je rekla da će glasati za sve kojima je pomogla, baš je legenda", rekao je Petar za 24sata.

Još jedna gripa!

Visoku temperatutu također je imala pjevačica grupe "Nipplepeople" kao posljedicu gripe. Članica je posjetila Hitnu, štp je poboljšalo njezni stanje zbog čega ekstravagantni duo očekuje spektakl u finalu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ozljeda nožnog prsta

Luka Nižetić je uoči polufinalne večeri doživio ozljedu nožnog prsta, no unatoč boli je organizirao druženje pod nazivom Južina Warm-up u hotelu Continental u Opatiji.

Luka Nižetić nastupa posljednji, 16. po redu

"Moj prijatelj dr. Medo iz Zagreba odmah je reagirao, pa sam jutros posjetio Lovran gdje su mi namjestili prst." rekao je Luka. "Sada konačno mogu hodati i veselim se nastupu. Votka i analgetici fino idu zajedno" našalio se vidno dobro raspoložen na tadašnjem druženju.

Foto: Instagram screenshot

Nezgoda tijekom probe

Lorena Bućan, pjevačica grupe "Magazin", ozlijedila se prije nastupa u polufinalnoj večeri. Nasreću, nije bilo ozbiljnih zdravstevnij komplikacija, već se bosa porezala zbog scenografije.

Grupa Magazin nastupa 12. po redu

Podsjetimo, krenulo je veliko finale Dore u kojem će se odabrati hrvatski predstavnik za ovogodišnji Eurosong u Švicarskoj. Publici će se ponovno predstaviti 16 izvođača, a pobjednik se bira na temelju glasova publike i glasova žirija, koji čine četiri hrvatska i četiri međunarodna žirija.

