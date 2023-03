Dok se Eurosong nesmiljeno bliži, sve su veća nagađanja tko će ući u finalnu večer i tko će pobijediti. Polufinalne tog prestižnog natjecanja održat će se 9. i 11. svibnja u Liverpoolu, a finale će biti 13. svibnja.

Nakon velike borbe pobjedu je u Beogradu sinoć na finalnoj večeri "Beovizije" odnio Luke Black s pjesmom "Samo mi se spava". On je trenutno na 14. mjestu na kladionici.

"Ljudi, stvarno ne znam što da kažem. Kad dođem k sebi, bit ću malo rječitiji. Puno vam hvala", rekao je pobjednik nakon proglašenja.

Hrvatsku će predstavljati Let 3 sa svojom po nekima kontroverznom, a po drugima genijalnom pjesmom "Mama ŠČ!". Njih ne treba posebno predstavljati jer su na našoj glazbenoj sceni prisutni preko tri desetljeća. Njihov singl se trenutno nalazi na 17. mjestu na kladionici.

Damir Martinović Mrle u intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju otkrio je da nema smisla pjesmu "Mama ŠČ!" izvoditi na engleskom jeziku.

Slovenci imaju najlošiji plasman na kladionici

"'Mamu ŠČ!' nikad nismo otpjevali na engleskom jer nema smisla. Naš jezik je najljepši. Ja jako volim te riječi s puno 'š' i puno 'č'. Na primjer: Ti crna, ti krvava čađo. Kad to prevedeš, onda to izgubi smisao, izgubi ljepotu", kazao je te dodao da ga veseli što će pjesmu pjevati na hrvatskom jeziku.

"Ljepota toga 'š', 'č', 'z', 'ž'… Nema toga na drugim jezicima i uživam zato u našem jeziku i baš me veseli što ćemo pjevati na hrvatskom. Mnogi kažu da je engleski najljepši, ali meni je nekako hrvatski puno draži", rekao je Mrle.

Joker Out je slovenski indie rock bend, a svoju zemlju predstavlja s pjesmom "Carpe Diem". Grupa je oformljena 2016. godine, a do sada su objavili dva albuma. Joker Out se trenutno nalazi na 29. mjestu na kladionici.

Članovi benda svoju pjesmu opisuju kao himnu za sve one koji znaju kako je život više od onoga što se vidi na površini te je odraz osobnih iskustava članova benda nakon mnogobrojnih svirki i apsolutnog uživanja u životu.

Prema kladionicama srpska predstavnica na Eurosongu prešišala je Hrvatsku, a debelo ispod njih je slovenska predstavnica. Koja se vama pjesma najviše sviđa?