Petar Grašo održao je sinoć veliki koncert u beogradskoj Areni, na kojem je okupio brojne poznate osobe. Najveća podrška splitskom glazbeniku bila je lijepa supruga Hana Huljić.

Par je rado pozirao zagrljen, on u elegantnom crnom odijelu, a ona u bijeloj sako haljini s crnim čipkastim topićem ispod, dok je oči naglasila jačom šminkom. Fotografiju pogledajte OVDJE.

"Mnogo mi znači Hanina podrška. Tonči je gost, ali on zapravo nije gost, on je domaći, familija. Bez njega ne bih bio to što jesam", kazao je Grašo novinarima prije izlaska na binu.

Velika vijest na Instagramu

U rasprodanoj Stark Areni Petar je pjevao i "Cesaricu", tijekom koje su se na ekranu vrtjele fotografije neprežaljenog Olivera Dragojevića. Izveo je i Oliverovu pjesmu "Dva put san umra".

Koncertni spektakl nisu propustile ni Viktorija Rađa te Nikolina Ristović, koja je na Instagramu podijelila nekoliko kadrova i poručila: "Opis je nepotreban."

Na istoj društvenoj mreži danas se oglasila i Hana Huljić. Pozirala je u istoj modnoj kombinaciji koju je nosila na suprugovu nastupu, ali povod njezine objave bio je nešto drugačiji. Pohvalila se, naime, svojom novom skladbom i ponosno pokazala CD.

"Presretna što je moja skladba 'Dies Irae' od danas na CD-u i svim digitalnim platformama, uz ‘Misu Mediteranu’ i ‘Ave Mariu’ Tonča Huljića, koje sam uživala otpjevati", napisala je Hana.