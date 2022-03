Svi koji ste se zaželjeli dobre glazbe, imat ćete priliku zaboraviti na svakodnevicu i prepustiti se notama koncertne atrakcije Filmmusicorkestra na mini turneji "Sevdah na filmu… i okolo njega".

Radi se o posebnom programu kojem je cilj publiku podsjetiti na neke nezaboravne filmove i isto tako nezaboravne sevdalinke i ritmove koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

"Filmmusicorkestar nastao je posve slučajnom namjerom ili namjernom slučajnošću, prije nešto više od pet godina. Godinama sam vodio i organizirao festival glazbenog dokumentarnog filma i bio okružen dobrom glazbom i dobrim filmom, ali i dobrim glazbenicima. Uvijek smo tu imali neki ad hoc skupljen festivalski band i to je uvijek jamčilo dobru zabavu. Glazba na filmu je zaista jedna neiscrpna niša koju smo počeli baštiniti kao band, kako već rekoh, posve slučajno, nakon jednog druženja na kojem smo malo zasvirali naš tadašnji gitarist Željen Klašterka i ja.

Jedinstvena izvedba najljepših sevdalinki

Par dana kasnije pozvao sam i Tihomira Novaka, a kad je stvar legla Elma Burnić je došla kao šlag na tortu i cijeloj priči dala poseban ton. Danas smo u jednoj povećoj formaciji koju predvodi Elma svojim sjajnim vokalom uz pratnju Josipa Mimice na klarinetu, Antonia Vrbičkog na harmonici, Emila Gabrića na violi, Jurice Rukljića na tubi, Borne Šercara na bubnjevima i moje malenkosti na gitari. Jedan poseban zvuk, jedna posebna energija s ovom kombinacijom sjajnih, vrhunskih glazbenika. Baš je užitak biti s njima na sceni.", ispričao nam je Admir Ćulumarević.

On tvrdi da su kroz Filmmusicorkestar željeli osvježiti neke velike hitove i publiku zabaviti svojim interpretacijama.

"Film i glazba su kao prst i nokat, zamislite film bez glazbe, nemoguće. Ta filmska glazba je zaista jedno neiscrpno bogatstvo kojim se bavimo i nastojimo te divne melodije donijeti u nekom drugačijem čitanju, veselom, plesnom, zabavnom. Željeli smo i želimo kroz Filmmusicorkestar osvježiti neke velike hitove, trudimo se svoju publiku zabaviti svojim interpretacijama, ali i pustiti svojoj glazbenoj mašti na volju, ponekad i sami nešto skladati. Sve to nas jako veseli i zabavlja još uvijek i zaista uživamo u tome što radimo. Slobodno bih rekao da smo poprilično inficirani time što radimo i vjerujem da će nas to još dugo, dugo držati. Pandemija je sve malo usporila, ali mi se nismo dali, bili smo vrijedni i svirali maksimalno koliko su okolnosti dozvoljavale", kazao je Admir.

Publika na koncertima "Sevdah na filmu… i okolo njega" može očekivati jedinstvenu izvedbu najljepših sevdalinki.

'Na repertoaru se uvijek nađe i pokoje iznenađenje'

"Nekima od najljepših sevdalinki s filma, poput 'Žute dunje', 'Anadolka' i brojnih drugih, odjenuli smo novo ruho, a posebno nam je zadovoljstvo pjevati sve te stare, poznate pjesme s našom publikom pa se u nekome trenu koncert pretvori u prelijepo druženje i muziciranje sa svima prisutnima. Na repertoaru se uvijek nađe i pokoje iznenađenje, npr. sevdahom inspirirana pjesma 'Loved' koju sam napisala za australski film 'Zero of Time', a u hrvatskoj je inačici, pod nazivom 'Let', dio i prvog autorskog albuma Filmmusicorkestra. Osim toga, Admir je iznimno duhovit čovjek, tako da naš koncert uvijek izgleda poput spoja stand-up komedije i dobre glazbe", otkrila je Elma.

Iako je odrasla u Zagrebu, Elma sa sevdahom živi odmalena.

"Moji su roditelji došli ovdje iz bosanskog gradića na devet rijeka, Sanskoga Mosta. Mama mi je često pjevala sevdalinke, a kasnije me profesorica pjevanja Mirela Brnetić podržala u ideji povezivanja sevdaha i jazza. Nakon što sam diplomirala arhitekturu i odlučila se posvetiti glazbi, odlučila sam spajati utjecaje i istoka i zapada u sebi te ih izražavati, kako autorski, tako i interpretativno. Znala sam da je to kulturno nasljeđe predivna posljedica heterogenosti podneblja u kojem živimo te da tu posebnost vrijedi njegovati za generacije koje dolaze. Inače, jako mi se sviđa definicija sevdaha – to je kad plačeš, a fino ti… I zaista, na našim koncertima publika nerijetko završi sa suzama u očima i to nam je najveći kompliment koji možemo primiti", kazala je Elma.

Filmmusicorkestar možete gledati u Šibeniku 24. ožujka u Galeriji Azimut, Zagrebu 31. ožujka u Kontesi, Klubu Kazališta Komedija, Sesvetama 8. travnja u Jazz Clubu Forum, Osijeku 27. travnja u kinu Urania te Vinkovcima 28. travnja u Gradskom Kazalištu Joza Ivakić.