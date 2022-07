Na festivalu Rocks&Stars @ Cave Romane, spektaklu kulture i solidarnosti, publika će uživati u još dva velika koncerta, i to jednom posvećenom kultnom bendu Queen, a drugom podršci ukrajinskim glazbenicima.

U starom vinkuranskom kamenolomu iz kojeg je iznjedrena pulska Arena 28. srpnja posjetitelje očekuje prava rock večer uz nastup Queen Real Tribute benda. Naime,Ivan Ristanović, Radoš Ćapin, Nenad Bojković i Ivan Đerfi oživjet će kultni bend vrhunskom interpretacijom. Ovi izvrsni glazbenici, obožavatelji Queena, željeli su sačuvati uspomenu na jedan od najvećih rock bendova svih vremena i njihovog pjevača Freddieja Mercuryja te su osnovali bend. Jedan su od najvećih Queen Tribute bendova na svijetu, a oduševljavali su iznimno zahtjevne Queen fanove i u Brazilu, Rusiji, Kini te diljem Europe što dokazuje koliko vjerno utjelovljuju poznati bend. Svirali su i pred više od šezdeset tisuća ljudi.

Završnica Festivala, 29. srpnja, bit će posvećena klasičnoj glazbi i solidarnosti kada će nastupati Music for the Future orkestar koji okuplja mlade glazbenike iz Ukrajine. Orkestar je nastao na inicijativu Slovenskog mladinskog orkestra (SMO), Youth Symphony Orchestra of Ukraine i European Career Center for Artists Triple Bridge. Mladi ukrajinski glazbenici sigurno su evakuirani uz podršku SMO te im je danas dom susjedna Slovenija. Živa Ploj Peršuh, dirigentica i umjetnička voditeljica Orkestra, kazala je kako su mladi ukrajinski glazbenici napravili ogroman napredak kao grupa koja sada ima jednu višu svrhu, a to je promocija mira. Do dolaska u Sloveniju mladi glazbenici su individualno djelovali te ih je bilo potrebno naučiti kako nastupati kao orkestar što su i učinili. Nastupali su na više od 20 koncerata te su danas svjesniji produkcije zvuka te kako, između ostaloga, raditi u grupi.

Gosti mladih ukrajinskih glazbenika bit će Ana Rucner i Policijska klapa Sveti Mihovil. Naša poznata čelistica nastupit će u pratnji Policijske klape, a svirat će na violončelu nastalom od dragovoljno predanog oružja koje je u vlasništvu MUP-a. Ana u suradnji s Policijskom klapom Sv. Mihovil nastupa kao promotorica nacionalne kampanje MUP-a „Manje oružja, manje tragedija“ kojoj je cilj dobrovoljna i sigurna predaja oružja. Bitno je naglasiti kako se predaja oružja ne sankcionira.

Ima pravo na život – radionica za djecu

Uoči ove koncertne večeri, kao njen sastavni dio, za djecu će biti organizirana preventivno-edukativna radionica na temu primjene Konvencije UN-a o pravima djeteta pod nazivom „Imam pravo na život“, a koju će zajedno voditi policijski službenici i Umjetnička udruga Medulin Art. Radionica će se održati na Medulinskoj rivi (Osipovića bb) s početkom u 18 sati. Cilj ove radionice je da se kroz likovni i scensko glazbeni izričaj djeca na prilagodljiv i zanimljiv način upoznaju sa svojim temeljnim pravima sukladno Konvenciji UN o pravima djeteta, s posebnim naglaskom na promoviranje prava na život i prava na sigurnost. Ujedno tom prilikom djeci će se približiti deontologija profesije policajac s naglaskom na važnost policije u svojoj zajednici, posebice u odnosu na ranjive skupine - Policajac prijatelj pomagač.

Festival organizira Art Hill, a održava se pod pokroviteljstvom Općine Medulin i Turističke zajednice Općine Medulin. Koncert za pomoć ukrajinskoj djeci realizira se i uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova RH. Partneri Festivala su Coca-Cola, Romerquelle, Marčeta vina, Karlovačka pivovara, Roto svijet pića, Bonaca restaurant&lounge bar i Arena Hospitality Group. Informacije o Festivalu i ulaznice za koncerte koji počinju u 21 sat potražite na caveromane.com mrežnoj stranici.