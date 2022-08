Prvog četvrtka u kolovozu publika festivala A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave imat će priliku uživo slušati najbolje hitove EDE MAAJKE. Među brojnim glazbenim hitovima koje će izvođač izvesti na šibenskoj tvrđavi naći će se i nove pjesme s albuma „Moćno“, izdanog upravo ove godine.



Ukupno jedanaest novih pjesama, koje je ovaj regionalno prepoznati umjetnik napisao u svega desetak dana, podsjećaju na njegov raniji stvaralački opus i glazbene početke. Uz nove, „moćne“ hitove kojima je struka dala zeleno svijetlo, publika će još jednom ponoviti i znanje starih hitova poput No Sikiriki, Bomba i Prikaze.

Najistaknutiji hitovi Ede Maajke, ali i oni drugih izvođača koji će nastupati do 18. kolovoza na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, objedinjeni su na posebnoj playlisti Glasno s Tvrđave x A1 koju glazbeni obožavatelji mogu pronaći na A1 Xplore Music by Deezer usluzi. Dodatno, sve obožavatelje oduševit će i gostujuća playlista Ede Maajke, koju je umjetnik samo za A1 Xplore Music by Deezer uslugu kreirao unazad par mjeseci, izdvojivši sve njemu najdraže hitove u kojima nalazi glazbenu inspiraciju.

A1 Xplore Music by Deezer pretplatnici koji ipak neće moći ovog ljeta posjetiti šibensku tvrđavu tako će uz najpovoljniju tržišnu cijenu, najdulje besplatno probno razdoblje i slušanje glazbe u offline modeu, uz prethodno preuzimanje, svejedno moći uživati u probranim glazbenim notama između više od 90 milijuna dostupnih svjetskih i domaćih hitova putem Deezer aplikacije.

Korisnike usluge svakako će oduševiti i automatski kreirana personalizirana neprekinuta glazbena podloga, koju će opcija poznata pod nazivom Flow, kreirati prema pojedinačnim glazbenim preferencijama. Čak i više radosti mogla bi donijeti opcija Songcatcher namijenjena identifikaciji pjesama koje će korisnici po prvi puta čuti na koncertima, ili negdje drugdje, te će ih automatski pohraniti u njihove osobne kataloge kako bi ih mogli slušati i kasnije.

Posjetitelji festivala Songcatcherom zajamčeno će „uhvatiti“ samo najbolje hitove regionalne glazbe, a sudjelujući u aktivacijama koje je A1 Hrvatska pripremio za njih, svojim znanjem, vještinama ili jednostavno srećom osvojiti i vrijedne nagrade.

U A1 zoni posjetitelji će sudjelovati u aktivacijama kao što su „Slušaj hitove“, „Mumljam“ i „Čitaj s usana“ i uspješno prepoznati zadane pjesme kako bi osvojili razne nagrade. Dodatno iznenađenje krije se i ispod sjedala gdje nasumične sretnike očekuju skriveni pokloni.

