Britanski pjevač Ed Sheeran (33) u subotu desetog kolovoza će nastupiti na zagrebačkom Hipodromu gdje se očekuje 70.000 ljudi koji će ondje slušati njegove hitove. Edov koncert je najveći pojedinačni koncert u Zagrebu u proteklih 26 godina, kada je na istom mjestu nastupio britanski rock bend "Rolling Stones" 1998. godine.

Riječ je o glazbeniku koji se proslavio debitantskim singlom ''The A Team'' 2011. godine, nakon kojeg je uslijedio ''You Don't Need Me'' i ''I Don't Need You'', a koji zamalo nije objavio. Godine 2024. Ed je s Calumom Scottom snimio duet ''You Are The Reason'', a upravo će Calum biti njegov gost na zagrebačkom Hipodromu.

Kako je postao glazbenik?

Ed je rođen rođen 17. veljače 1991. u Halifaxu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a potječe iz kreativne obitelji. Njegovi roditelji, Imogen Sheeran i John Sheeran, aktivni su u svijetu umjetnosti, a njegov brat, Matthew Sheeran je skladatelj.

Zbog toga nije nimalo neobično što je Ed od malih nogu zainteresiran za glazbu. S četiri godine je krenuo pjevati u lokalnoj crkvi, dok je gitaru naučio svirati s 11, a u toj dobi je Sheeran iza pozornice upoznao pjevača i tekstopisca Damiena Ricea na jednom od Riceovih nastupa. Kako priča kaže, Rice je rekao Sheeranu da krene pisati vlastitu glazbu, a Ed je sljedećeg dana odlučio da će učiniti upravo to.

Foto: Profimedia Ed Sheeran

Nije prošlo dugo prije nego što je Sheeran počeo snimati CD-ove i prodavati ih, a ubrzo je složio i svoj prvi službeni EP, "The Orange Room". S tim postignućem i ambicijom, Sheeran se s 14 godina uputio u London sa željom da će nastupati u velikom gradu. Otišao je od kuće s gitarom i ruksakom punim odjeće, a njegova glazbena karijera je brzo krenula rasti.

Sheeran je bio zaokupljen snimanjem te je brzo objavio dva albuma te se počeo otvarati izvođačima kao što su Nizlopi, Noisettes i Jay Sean i izdao još jedan EP, "You Need Me" 2009. godine u kojoj je Sheeran svirao na više od 300 nastupa uživo.

Edu nije trebala ni promcija. Toliko je dobar

Godine 2010. je Sheeran napravio odličan potez objavivši video kojim je privukao pažnju repera Example koji ga je tada zamolio da s njim ide na put kao predgrupa, što mu je donijelo još više obožavatelja i inspiraciju za nove hitove. Kada je Sheeran krenuo u Sjedinjene Države 2010., pronašao je obožavatelja u Jamieju Foxxu koji je pozvao Sheerana u njegovu radijsku emisiju Sirius. Ubrzo nakon toga, u siječnju 2011., Sheeran je izdao još jedan EP, njegov posljednji kao nezavisni izvođač. Bez ikakve promocije, ploča je dosegla drugo mjesto na iTunes ljestvici, a on je istog mjeseca potpisao ugovor s Atlantic Recordsom.

S Atlanticom je Sheeran izdao svoj veliki debitantski studijski album, "+", a album je samo u prvih šest mjeseci prodan u više od milijun primjeraka u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon ćega je Ed je ubrzo krenuo surađivati i većim izvođačima, kao što su "One Direction" i Taylor Swift, te je bio pratnja Swift na njezinoj turneji 2013. godine. Svoju je karijeru od tada do danas doveo na zavidan nivo.

Foto: Profimedia Ed Sheeran

Eminemovim pjesmama je izliječio mucanje

Ipak, možemo se složiti da je svaki početak težak, a Ed se kada nije bojao govoriti o privatnim stvarima koje su potencijalno mogle utjecati na njegovu karijeru. Godine 2023. je u intervjuu za "The Howard Stern Show'' govorio o problemu s mucanjem. Naime, krenuo je mucati nakon što se podvrgao operaciji uklanjanja madeža u ranim godinama, a Eminemove su mu pjesme uvelike pomogle.

"Prolazio sam kroz razne govorne terapije. Kad sam imao devet godina, ujak mi je kupio 'LP The Marshall Mathers'. Samo je rekao mom tati: 'Ovaj tip je sljedeći Bob Dylan.' Moj tata nije baš pratio trendove, samo je rekao, 'OK, Edward će otići i poslušati to.'", prisjetio se i dodao:

"Učeći tu ploču i repajući je, izliječilo je moje mucanje i prestao sam tako pričati. Godinama kasnije, sada sam radio pjesme s Eminemom i prilično smo se dobro upoznali. Zamolio me da sviram s njim pjesmu 'Stan' u Rock and Roll Kući slavnih. Sjećam se da sam dobio poziv za to u vrijeme kada sam snimao 14 glazbenih spotova jedan za drugim, bio je to na moj slobodan dan od snimanja i rekao sam, ne mogu reći ne," rekao je Sheeran.

Foto: Profimedia Ed Sheeran Ed Sheeran i Eminem

Bio je beskućnik

Zanimljivo je da je Ed u jednom trenutku života bio i beskućnik, a bilo je to u periodu od 2008. do 2010. godine kada su mu svirke na ulici i u malim klubovima bili jedini izvor zarade te ostale troškove života. Publika mu, nažalosnije blagonaklona, a dokazuje to i situacija u kojoj se sretno s pijanim tinejdžerima koji su mu uzeli sav zarađeni novac koji je tog dana zaradio te ga častili raznoraznim uvredama.

"Jedan cijeli tjedan proveo sam spavajući u metrou. Izašao bih, odradio svirku, pričekao do pet ujutro da se otvori metro, sjeo u vlak i spavao do podne pa opet sve ponovio. Nije bilo tako loše", napisao je u svojoj biografiji, a ova životna situacija poslužila mu je kao inspiracija za pjesmu "Homeless".

Foto: Profimedia Ed Sheeran

Posljednja turneja

U podcastu "Teach Me a Lesson" Ed je 2022. objasnio je da bi mu turneja "Mathematics" mogla biti i posljednja turneja. Odnosno, turneja nakon koje će se nevjerojatnije umiroviti kako bi proveo više vremena s obitelji.

"Ne bih volio imati odnos sa svojom djecom koja su patila jer sam odabrao rad umjesto njih", rekao je Ed i dodao da se boji propustiti rođendane ili važne obiteljske trenutke zbog nastupa.

"Iskreno mislim da na kraju ove turneje, ne mogu zamisliti da ću opet otići na jednu od njih."

Podsjetimo, Ed je oženjen Cherry Seaborn i njih dvoje imaju kći Lyru. Pjevač je ranije otkrio kako bi volio imati još djece, ali još nije otkrio kada će poželjeti dobrodošlicu četvrtom članu njihove obitelji.

Foto: Profimedia Ed Sheeran i Cherry Seaborn

