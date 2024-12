Dvostruka eurovizijska pobjednica Loreen stiže na Sea Star! Nastupe potvrdio i trio techno titana

Globalna pop superzvijezda, vladarica top lista diljem svijeta i jedina žena koja je dvostruka eurovizijska pobjednica, Loreen prva je headlinerica sedmog izdanja Sea Stara! Suverena vladarica top lista u Umag premijerno donosi svoj spektakularan, emotivan nastup zbog kojeg je jedna od najtraženijih live izvođačica današnjice.

Foto: Press Loreen

Uz nju svoje nastupe su potvrdila tri imena koja već sezonama postavljaju trendove, artisti koji su elektronsku glazbu digli na nivo stadionskih rock koncerata – techno/trance diva Indira Paganotto, zatim maskirani techno heroj I Hate Models i najuzbudljivije ime berlinskog undergrounda Patrick Mason. Exitov umaški festival već s objavom prvih ekskluzivnih nastupa ulazi na među svoja najjača izdanja i pozicionira se kao jedno od najvažnijih velikih glazbenih okupljanja sljedećeg ljeta na Jadranskoj obali.

Foto: Press Patrick Mason

Sedmo izdanje Sea Stara održat će se od 22. do 25. svibnja 2025. u umaškoj laguni Stella Maris, a uskoro će objaviti još novosti i imena. Ulaznice za festival već su u prodaji, a aktualne cijene na snazi će biti sve do ponedjeljka, 23. prosinca do kraja dana.

Loreen, jedina žena u povijesti koja je čak dva puta osvojila Euroviziju stiže u umašku lagunu! Nakon Konstrakte i Baby Lasagne, vrijeme je da stageom Sea Stara napokon zavlada neponovljiva Šveđanka. Ova izuzetna glazbenica pozicionirala se kao jedna od vodećih globalnih pop superzvijezda, koja već duže od desetljeća suvereno vlada vrhovima svih relevantnih svjetskih top lista, Njezini megahitovi kao što su „Euphoria“, „Tattoo“ ili aktualan „Forever“, na streaming servisima broje više od nevjerojatnih dvije milijarde slušanja, a obožavatelji su njezinu emotivnu glazbu etiketirali kao spiritualni pop. Njezin možda i najjači adut su spektakularni, hipnotički, artistički nabijeni koncerti koji će imati prilike zasjati u punom sjaju na produkcijski superiornoj glavnoj, Tesla pozornici Sea Stara u subotu 24. svibnja!

Ovogodišnjem se lineupu pridružuje i psytechno diva Indira Paganotto. U regionalnu klubbersku povijest upisana kao prva izvođačica koja je najbrže rasprodala glavni hangar beogradskog No Sleep festivala! Ova predvodnica ARTCOREA nezaustavljivom je brzinom zavladala najvećim festivalskim pozornicama diljem svijeta, od Coachelle i Tomorrowlanda do Sonara i Exita kojeg će u srpnju 2025. zatvoriti finalnim b2b nastupom sa Sarom Laundry na mts Dance Areni!

Publiku Sea Stara će u trans baciti i jedinstveni mladi DJ I Hate Models. Beskompromisna techno zvijezda nove generacije svojom glazbom ruši standardne strukture klupske glazbe i pokreće istinske emocije. I Hate Models istaknuo se svojim nepokolebljivim stilom i svijet osvojio svojim remiksima kao što je „Cover Me“ Depeche Modea, dok je njegov remiks trake „Toro“ potpuno zaludio milijune slušatelja na Spotifyju. Iz novog berlinskog undergrounda stiže Patrick Mason, predvodnik budućnosti house i techno glazbe. Odgojen na plesnom podiju kultnog Berghaina, Mason je razvio vlastiti futuristički stil i hibridne setove kojima je zarazio clubber diljem svijeta. Veličanstveni trio Paganotto – I Hate Models – Mason preuzet će glavnu pozornicu Sea Stara u petak, 23. svibnja.

Foto: Press I Hate Models

Uz njih poznata su i prva imena omiljene Electric Waves bine - Antonio Žuža, Elena Mikac, Laseech, Marcel i Mimi.

Sedmo izdanje festivala bit će održano od 22. do 25. svibnja 2025. na brojnim poznatim i novim pozornicama u umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad, dva glavna dana festivala bit će petak 23. i subota 24., dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party. Ali to nisu sve novosti oko samog festivala koji ove sezone planira proširenje o čemu će se uskoro pričati.

Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.

