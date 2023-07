Pozornicu je zatim zauzeo Boris Rogoznica s pjesmom "Da nam bude lipo", a kako kaže, to je ujedinilo i filozofiju kojom se vodi. "Iz moje perspektive, bilo je dobro. Ne znam kako je to zvučalo publici i gledateljima, ali prema njihovim reakcijama vidim kako sam ispunio misiju. Pjesma je nastala prošle godine. Motivacija je zaljubljenost i jedna mala romansa, ali nije potrajala. Nema ni veze, dok je bilo lijepo je i trajalo i to je poruka koju želim poslati ljudima. Uživajmo u sadašnjem trenutku pa će tako i ova pjesma ostati kao uspomena", ispričao je Boris za 24sata.