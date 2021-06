Večeras je na pozornici Sunčane strane Prisavlja na HRT-u dodijeljena glazbena nagrada Porin 2021. Pjesma godine je "Mali krug velikih ljudi" koju izvodi Massimo. Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu dobila je Vanna za skladbu Puna memorija, a za mušku Damir Urban za skladbu Nitko osim nas. Pavel je dobio čak tri Porina - za album godine, najbolji album pop glazbe te za najbolju vokalnu suradnju.

Prvi Porin večeras i to za najbolji album klasične glazbe dobio je Igor Kuljerić: Hrvatski glagoljaški rekvijem. Nagrade za životno djelo dobili su skladatelj Silvio Foretić i pjevačica Zdenka Kovačiček. Nagrada za životno djelo postumno je dodijeljena Krunoslavu Kići Slabincu.

Porin za najbolji album pop glazbe dobio je Pavel za album Ennui.

Pavelov album nagrađen i za likovno oblikovanje

U kategoriji za producent godine Porin je osvojio Goran Kovačić, za najbolji aranžmanIvan Pešut za skladbu Boje, za najbolju snimku albuma Porin su dobili Miroslav Lesić, Vedran Baotić, Ivan Pešut za album 9OF3. U kategoriji za najbolji koncertni album Porin je osvojio album Live at Hrvatski glazbeni zavod, izvođač J.R.August. Porinza najbolji videobroj osvojio je Dangerous waters, redatelj Filip Gržinčić, izvođač J.R.August, za najbolje likovno oblikovanje albumaFilip Gržinčić za album Ennui.



Porin za najbolji album jazz glazbe dobio je Cubismo i Jazz orkestar HRT-a za album Tumbao. Porin za najbolji album Hip Hop glazbe dobio je Alejuandro Buendija za album Škrinja.



Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu dobila je Vanna za skladbu Puna memorija, a za najbolju mušku vokalnu izvedbuDamir Urban za skladbu Nitko osim nas.

Izmakao joj Eurosong, ali je dobila Porina

Nagradu Porin za najbolju vokalnu suradnju dobili su Pavel i Tedi Spalato. Dobitnica Porina u kategoriji Novi izvođač godine je Albina.

Za Album godine prestižnu nagradu Porin dobio je Pavel s albumom "Ennui". Porin za Pjesmu godine osvaja "Mali krug velikih ljudi" Ivana Dečaka u izvedbi Massima.



U kategoriji za najbolju skladbu jazz glazbu Porin je osvojio Davor Križić za skladbu Dani u Havani, za najbolju izvedbu jazz glazbeElvis Stanić Group za skladbu Peter Pan picking strawberries 2020. Porin za najbolji world music album osvojio je album For him and her, izvođač Amira Medunjanin, za najbolju skladbu klasične glazbeSilvio Foretić za skladbu Concerto rosso, za klavir i orkestar, za najbolju izvedbu klasične glazbe Porin su dobili solisti i zbor Bavarskog radija, orkestar Minhenskog radija, Ivan Repušić, dirigent. Porin za najbolju snimku albuma klasične glazbe osvojila je Marijana Begović za album Nebo i zemlja Tomasa Cecchinija, za najbolju produkciju albuma klasične glazbe Porin je osvojio Krešimir Seletković za album V.Lisinski: Porin, Viteška opera u pet činova.

Porin za najbolji album tamburaške glazbe dobio je album U sjećanje na Mikija, koncert iz Lisinskog "Nek noćas pjesme plove", razni izvođači. Porin za najbolji album pop-folklorne glazbe osvojio je album "21 lice ljubavi" najbolji hrvatski tamburaši. Porin za najbolji album popularne duhovne glazbe album "Sve će biti dobro", izvođač i glazbeni producent Bruno Krajcar. Za najbolji album božićne glazbe Porin je osvojio album "na Božić sve najbolje - naša ljubav za njihova srca - duhovne pjesme, razni izvođači. U kategoriji za najbolji tematsko povijesni album "Oliver Dragojević- live". Porin za najbolji album s raznim izvođačima osvojio je umjetnički direktor Neno Belan za album "67 Zagrebački festival".



Porin u kategoriji za najbolji album zabavne glazbe osvojio je album "91+", izvođač Stjepan Jimmy Stanić & orkestar Josipa Cvitanovića, za najbolji album rock glazbe Porin je dobio album "Na putu", izvođač Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli. Nagradu Porin u kategoriji najbolji album alternativne glazbe osvojio je album "Brisani prostor", izvođač Rundek & ekipa, Porin za najbolji album elektroničke glazbe osvojio je album "I glow", izvođač Je Veux. U kategoriji za najbolju izvedbu grupe s vokalom Porin su osvojili Goran Bare & Majke, za skladbu "Rođen za suze". Porin u kategoriji za najbolji instrumentalni album (izvan klasične i jazz glazbe) osvojio je album "9OF3", izvođači i glazbeni producenti Ivan Pešut, Bruno Kovačić i Miroslav Lesić. Za najbolju instrumentalnu izvedbu (izvan klasične i jazz glazbe) Porin su osvojili ponovno Ivan Pešut, Bruno Kovačić i Miroslav Lesić.

Dodjela nagrade je održana u skladu s epidemiološkim mjerama na otvorenom, na južnoj strane Hrvatske radiotelevizije na Prisavlju, prenosila se na Prvom programu HTV-a te na Drugom programu Hrvatskoga radija, s nastupima uživo nekih od najvećih imena hrvatske glazbe.

Za prestižnu hrvatsku glazbenu nagradu stigle su 1784 prijave, od čega čak 214 albuma, 299 skladbi za Pjesmu godine i 75 prijava za kategoriju Novi izvođač.



Voditelji svečanosti bili su Iva Šulentić i Ivan Vukušić, prema scenariju Joška Lokasa i Mislava Donaja, a u režiji Marija Vidosavljevića. Glazbeni producent je Ivan Popeskić, a urednica Andrijana Škorput.



Ovogodišnja nagradna statua, s obzirom na situaciju u kojoj se našao svaki glazbenik, imat će masku. Autor statue Ivica Propadalo želio je neko posebno obilježje koje će nas podsjećati na dane glazbene šutnje, napominju organizatori.