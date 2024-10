Disco Lizard objavio prvi singl! Iza specifičnog zvuka stoje poznata imena: Razgovarali smo s pjevačem

Objavljen je prvi singl benda Disco Lizard, a iza njih su godine rada. Njihova prva pjesma "Radio Solider", počiva na prepoznatljivoj synth bass liniji koju prati klasičan dance-house ritam s implementacijom industrial elemenata", kažu nam iz benda te dodaju da istovremeno ostavlja i klasičan i futuristički dojam. Frontmen Alen Vlajnić, snažnoga vokala, ističe da je pjesma nastala prije nekoliko godina i da se "zabavlja ničeanskim temama".

O pjesmi još Vlajnić dodaje: "Tekst se zabavlja potrebom za apsolutnom kontrolom nad vlastitim prirodnim impulsima i nagonima". Inače, Disco Lizard alternativni je pop projekt kojeg je još 2019. godine osnovao Alen Vlajnić, a lice je to koje je već poznato na sceni, samo, umjesto mikrofona - uglavnom s gitarom u bendu Brkovi.

Iako ih na sceni ovu ekipu ne pamtimo u ovom sastavu, dečki su protekle četiri godine pripremali svoj debitantski album, a surađivali su i s velikim imenima u inozemstvu. Riječ je o renomiranim miks i mastering inženjerima, između ostalog, i osvajačima Grammyja. Ljudi su to koji stoje iza velikih zvijezda. Pjesmu je miksao Wez Clark, inženjer koji je radio i s Beyoncé, grupom Little Mix, ali i Samom Smithom. Za master je zaslužan Stuart Hawkes, poznat po suradnjama s Amy Winehouse i Edom Sheeranom. Iz benda nam ne otkrivaju previše. O suradnji s "facama" kažu: "To je standardna praksa koja košta".

"Dugotrajan proces produkcije, koji se protezao kroz nekoliko godina, uključivao je brojne suradnike koji su doprinijeli specifičnosti zvuka. Među njima, Ivan Čačić imao je najznačajniji kreativni utjecaj, ostavljajući trajan pečat na albumu", kaže nam Vlajnić.

Vlajnić je u Disco Lizardu angažiran kao tekstopisac, kompozitor, aranžer i producent, a za studijsku realizaciju materijala i nastupe uživo, tu je ekipa koja brine za sve. Na bubnju je Toni Toplak, koji je zadužen i za ozvučavanje benda. Pavle Miholjević je na gitari, a radio je i na miksu te masteringu nekih pjesama na albumu. Vlajnić je, uz pjevanje, na gitari i klavijaturama. "Sviramo s mašinama dok lagano tražimo ozbiljne ljude i muzičare za dalje", objašnjava Vlajnić.

Ova je stvar pravo iznenađenje za scenu, a iako se žanrovi sve češće miksaju, Vlajnić tvrdi: "Disco Lizard je žanr za sebe, to ćete postepeno primjećivati". Za kraj, Vlajnić dodaje da će nastupi uživo će biti "posljedica povećanog interesa za muzikom Disco Lizarda". "Uskoro ćemo pokazati da znamo svirati", zaključuje.

