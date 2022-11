Sporovi oko pjesama na glazbenoj sceni nisu novost. Ovoga puta Milan Popović, poznatiji kao Daniel, koji je 1983. predstavljao Jugoslaviju na Euroviziji s pjesmom "Džuli", za Kurir je rekao da je Željko Joksimović plagirao njegovu pjesmu.

Daniel je otkrio da je on singl "Što sam ti, srećo, kriv" snimio 1989. godine, a da je njegov kolega Željko "posudio" melodiju i iskoristio je za svoj hit "Devojka sa polja zelenih".

"Da se razumijemo, nisam bio dovoljno medijski prisutan, zato sam dolazio u situacije da kolege 'posuđuju' moje pjesme, a da me ne potpišu kao autora. Recimo, moja pjesma iz 1989. 'Što sam ti, srećo, kriv' poslužila je kao inspiracija mom kolegi Željku Joksimoviću za 'Devojku sa polja zelenih'. Čast mi je, ali volio bih da me potpisao kao koautora. Ispod te pjesme, kao autor glazbe, potpisan je on, Željko Joksimović, i kad to vidim, pomislim: 'Pa čekaj malo, rođo, to je moja pjesma!'", kazao je Popović i otkrio da Željko nije jedini koji je plagirao njegove pjesme.

"Također, crnogorska grupa No Name i njihova eurovizijska pjesma 'Zauvijek Moja' je u suštini moja pjesma 'Ja ne znam živjeti bez ljubavi'", otkrio je.

Joksimović nije prvi put optužen za plagiranje

Danijel Alibabić iz benda No Name za Kurir je kazao da njihova pjesma nije plagijat.

"To je najveća glupost koju sam čuo u životu! Prvo, ja uopće ne znam koja je ta pjesma Daniela Popovića, to je jedno, a drugo je što pjesma nije plagijat. Da je plagijat bilo koje pjesme, nikad se ne bi mogla pojaviti na Euroviziji. Tako da je to glupost", rekao je Danijel.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Joksimović optužen za plagiranje pjesama. Godine 2004. optužen je da je azerbajdžanskom glazbeniku Alihanu Samedovu ukrao melodiju za pjesmu "Lane moje" s kojom je predstavljao Srbiju na Eurosongu. On se tada jedva izvukao jer su u pitanju bila tri ista takta, što znači da mu je jedan takt nedostajao da bude diskvalificiran s natjecanja.

Isto se dogodilo i 2012. godine kada je Joksimović predstavljao Srbiju na Euroviziji s pjesmom "Nije ljubav stvar". Slušatelji su odmah počeli raspravljati radi li se o još jednom plagijatu jer, sudeći po komentarima, jedan dio skladbe podsjeća na pjesmu "Paradise" grupe Coldplay.