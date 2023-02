Jedan od najprovokativnijih bendova u bivšoj Jugoslaviji, Let 3, nakon pobjede na Dori s pjesmo 'Mama ŠČ',uzburkali su javnost u cijeloj regiji pa su ih tako Srbi prozivali zbog traktora nakon čega je Damir Martinović Mrle dao intervju za srpski Kurir.

Mnogima je zasmetao nastup

Mrle je komentirao činjenicu što je mnogima zasmetao njihov nastup: "Naporno je stalno misliti o tome što će netko reći jer to zapravo znači stalno razmišljati o tome što će reći svatko. A tko bi svima udovoljio? Osim toga, ako pomislim da je to što radimo leglo, na primjer, Dodiku, Vulinu ili Lukašenku pa možda i Milanoviću i Orbanu, ne bismo se dobro osjećali, a da ne zaboravimo, mi ništa ne tvrdimo, mi smo kao neka vrsta onih koji vide nadrealno, a svatko prepozna što hoće - neki da je Putin moron, neki da je Trump, a opet neki da je to Vučić, iako je to u stvarnosti sasvim nemoguće."

"Je li u redu da se žene seksaju sa ženama neovisno od klasne, rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti, ili je li u redu da nemamo novca za sportsku dvoranu u osnovnoj školi u Bajinom Dvorištu. Takva pomutnja nam je mila i trudimo se oko toga. Eurosong je pogodan poligon, a tu smo i da podržimo LGBT zajednicu", dodao je.

Cenzuriranje nastupa na Eurosongu

Pričao je i o mogućnosti cenzuriranja njihovog nastupa na Eurosongu: "Nemamo pojma što se tamo kuha, ali ako nas zabrane, stići će ih sudbina, prije ili kasnije. Prije mnogo godina jedan sudac u Varaždinu osudio nas je zbog ispucavanja čepova iz stražnjica pa mu grožđe nije rodilo više sezona zaredom."

"Mislimo da je 'Mama ŠČ' po propozicijama i ne vidimo potrebe za mijenjanjem, a i da nas zabrane, bilo bi to katarzično - mnogo ljudi bi likovali, a mnogi bi pomislili 'eto, prvo su ubili Che Guevaru, a sad i ovo', nikome ne bi bilo svejedno", dodao je.

Dotaknuo se i Europske Unije: "Mislimo da je EU najnaprednija politička platforma suvremenog čovječanstva, ona je donijela mnogo toga, između ostalog, i mir između naroda koji su vjekovima ratovali. I po svojim zakonima i po svojim praksama, EU se trudi smanjiti dominaciju jačih nad slabijima, da poveća jednakost ljudi pred zakonom, iskorijeni siromaštvo. Ona potiče civilno društvo i time sudjelovanje što većeg broja ljudi u odlučivanju i sve to radi bolje nego bilo koji drugi postojeći politički model."

Obrada pjesme Šabana Šaulića

Novinar je Damiru Martinoviću rekao da su obradili narodnjak Šabana Šaulića 'Dođi da ostarimo zajedno', na što mu je Mrle odgovorio: "Obožavamo miješanje ljudi, dobara, stilova, žanrova, droge, kostima. Ta pjesma bila je jedna od uvrštenih na album 'Bombardiranje Srbije i Čačka', na kojem smo željeli izmiješamo i neke nespojive stvari, da dođemo do bizarnog, šaljivog, psihodeličnog i blesavog. Prije svega jer se mi tako zabavljamo, a i da vidimo kako ljudi reagiraju na to. Kao kada bismo isprobali djelovanje novog tamjana u crkvi."

"Nadamo se da ćemo od Srbije dobiti i više od maksimalnih 12 bodova. Snaći će se Srbi pa će nam onako po srpski, darežljivo, dati i 14, 15 bodova jer inače za koji smo ku*ac ratovali. Imamo sreću da za nas pobjeda na Eurosongu, sama za sebe, nema smisla. Ono što nam ima smisla je da malo zaljuljamo i narode izvan regije, da ih uhvatimo na krivoj nozi, radije s bijesom i polemički nego nikako, a to se može dogoditi i ako ne pobijedimo. S druge strane, budemo li mlitavog penisa, nikoga nećemo zaljuljati ni ako pobijedimo", objasnio je Mrle.