Treći po redu u seriji koncerta pod nazivom Glasno, održan je jučer u Šibeniku, a Šibenčani su još jedanput imali večer za pamćenje uz poznate hitove Daleke Obale. Iznad mora i ispod zvijezda, publika je, nakon poduže stanke benda, uživala u hitovima koje su obilježile generacije. Uz novog fromena Jakšu Jordesa, Daleku obalu i dalje predvode Zoran Ukić na bubnjevima, Boris Hrepić – Hrepa na basu i Jadran Vušković na gitari.

Za rasprodani koncert na tvrđavi sv. Mihovil tražila se karta više, a publika nije mogla sakriti oduševljenje na koje se čekalo više od dvadeset godina. Daleka obala je, svima poznate pjesme poput, '14 Palmi', 'Tonka, 'Morska vila', 'Sad mi je ža', 'Od mora do mora', '80te', otpjevala zborski sa svojom publikom, a njihovi obožavatelji sinoć su stvorili najljepše uspomene.

„Sinoć je bila fantastična večer, Šibenik nam je grad koji rado svi posjećujemo, a naša publika je u Šibeniku mnogobrojna i vjerna te se uvijek u njega i vratimo. Nakon skoro 20 godina zajedničkog nesviranja, ponovo smo puni elana i željni svirke. Tvrđava je prekrasno mjesto, i rado ćemo se opet vratit, jedna od najljepših pozornica na kojima smo svirali“, izjavio je Boris Hrepić - Hrepa.

LET3 - 12.8.2021.

Program se u kolovozu nastavlja koncertom Let 3 i to 12.kolovoza, poznati riječki band koji će po prvi put nastupati na tvrđavi sv. Mihovil. Let 3 je oduvijek jedan od koncertno najprisutnijih hrvatskih rock bendova. Ova im je pandemijska pauza stoga teško pala ali su je iskoristili za završavanje albuma s gostima koji uskoro izlazi, kao i za početak rada na potpuno novom materijalu. Vraćaju se na koncerte gladniji i nabrijaniji nego ikad prije.

„Veselimo se svakom nastupu, a ovome još i više jer po prvi put imamo priliku nastupiti u tom prelijepom i nadaleko poznatom koncernom ambijentu“, rekao nam je pjevač grupe Let 3, Zoran Prodanović Prlja.

Poznati po iznenađenjima na svojim koncertima, pitali smo ih što spremaju za Šibensku publiku;

„Publika se može pripremiti na to da ćemo im isporučiti pregršt audio-vizualnih senzacija i tome zadovoljiti sva njihova čula. Bit će sjajno i zaglušujuće precizno.“

