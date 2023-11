YouTube je vratio kanal Croatia Recordsa, koji je od 31. listopada bio ugašen zbog silnih prijava Mirka Ćajića iz beogradske tvrtke Connect Network. Dotični je, naime, tvrdio kako je Croatia Records prekršio autorska prava pokojnog pjevača Tome Zdravkovića.

Sada su na kanal vraćene sve pjesme i spotovi, pa tako i sama Zdravkovićeva djela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gospodin iz Beograda koji nas je prijavio za kršenje autorskih prava dobio je svojih pet minuta", izjavio je u petak za 24 sata Želimir Babogredac, direktor najveće diskografske kuće u regiji.

Ćajić, koji se predstavlja kao zastupnik obitelji Tome Zdravkovića, govorio je kako vodeća hrvatska diskografska kuća nije imala autorska prava nad Tominim albumima. No, Babogredac tvrdi drugačije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nasljednici su nositelji autorskih prava, koje štiti SOKOJ (Organizacija muzičkih autora Srbije ili, kako se ranije nazivao - Savez organizacija kompozitora Jugoslavije). Croatia Records ima izdavačka prava na pjesme Tome Zdravkovića. Kod nas su originalni ugovori", otkrio je Babogredac za 24 sata.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Želimir Babogredac

Čajić optuživao za kazneno djelo

Podsjećamo, Za srpski Telegraf Čajić je rekao da su YouTube kanali Croatia Records i Jugoton dobili više od 50 elektroničkih opomena od Connect Networka i EMDC Publishinga zbog kršenja prava kada je riječ o pjesmama Tome Zdravkovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo što radi Croatia Records sramotno je i kazneno je djelo", kaže Ćajić na početku razgovora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne brišemo mi kanale, nego YouTube. Mi smo samo proslijedili svu dokumentaciju firmi 'Merlin', počevši od CERP-a pa do odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, gdje se jasno vidi da CroRec nije vlasnik spornih fonograma. Kao i dokumentaciju za 160 autora koji nikad nisu ni dinara dobili od Croatia Recordsa zbog neregularnog eksploatiranja autorskih i interpretativnih prava, počevši od obitelji pokojnog Tome Zdravkovića pa nadalje… Najnoviji slučaj je da su iz Croatia Recordsa objavili glazbu iz filma 'Toma', kao čisto piratsko izdanje na svim digitalnim servisima, naravno ne vidljivo i za područje Srbije. Zar itko misli da je to u redu?", rekao je Ćajić te nastavio,

"Kontaktirali smo redatelja filma 'Toma' Dragana Bjelogrlića, koji nam je potvrdio kako nikad nije dao dopuštenje Croatia Recordsu za eksploatiranje autorskog djela Tome Zdravkovića, a dozvolu im nije dala ni obitelj pokojnog glazbenika. I to nije jedini prekršaj Croatia Recordsa dosad, ima ih bezbroj. Jer, isto su napravili i s autorom Aleksandrom Koraćem prošle godine, kada su bez dopuštenja autora izdali album pod nazivom "Nostalgija", izvođača Đanija Stipaničeva, i taj je naravno nevidljiv za područje Srbije. Sve sama piraterija do piraterije."

Želimir Babogredac

U Srbiji postoji rupa u zakonu

Također, dotakao se i direktora Croatia Recordsa, rekavši da mu ne zamjera jer ne govori istinu u medijima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je medijima priznao da nije želio ovaj spor s nama riješiti mirnim putem nego nas je ignorirao jer, kako kaže, mi nismo njegov nivo. Također, lagao je u startu da mi nismo izdavači i zastupnici obitelji Zdravković, a da ne govori istinu jasno je iz certifikata izdanog od SOKOJA, gdje se pod rednim brojem 46 jasno vidi da smo upravo mi nositelji prava za autorska djela Tomislava Zdravkovića", objasnio je Ćajić, koji je u to ime potvrdio da je Connect Network vlasnik prava za autorska djela Tome Zdravkovića.

Ipak, na koncu se pokazalo drugačije, što je ranije za Slobodnu Dalmaciju uvjeravao sam direktor Croatia Recordsa.

"Mi još uvijek ne znamo što se točno dogodilo. Od YouTubea smo dobili potvrdu da je sve u redu, samo još nisu vratili kanal. Mi stalno imamo probleme s tim nekim srpskim, nazovimo ih, publisherima. Oni uvijek na neki drugi način objašnjavaju prava i sve ostalo. Mislim da od tamo vjetar puše. To je tvrtka Connect Network, a iza nje se krije jedan čovjek koji je čudan i s kojim je teško komunicirati. Bitno je da je to samo jedan od naših kanala, a mi ih imamo 50. Tako da nije ovo ništa strašno", rekao je Slobodnoj Želimir Babogredac, iznoseći svoju stranu priče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U Srbiji postoji rupa u zakonu koja kaže da možete s nasljednicima autorskih prava dogovarati i to su sve djeca od nekadašnjih autora, a onda oni dobivaju dozvole od njih za ove napade koje rade. Oni iz Connect Networka se predstavljaju kao predstavnici nasljednika i tekstopisaca nekih narodnih pjesama i hoće novce, traže novce, a mi na to ne možemo pristati. Oni hoće svaki dan pronaći 2-3 pjesme, nevažne, i prijete sa skidanjem s YT kanala. Ucjenjuju nas, to je direktno ucjenjivanje, ne bi li mi razgovarali o nekim novcima. To ne dolazi u obzir, mi imamo čiste ugovore. Kad jednom krenete s takvima razgovarati nema kraja", kaže Babogredac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Želimir Babogredac

Croatia Records uzvraća udarac

Upitan je bio i za autorska prava oko spornih ploča Amire Medunjanin, na što je Babogredac odgovorio da imaju sve uredno.

"Amira Medunjanin je snimila ploču prije dvije godine gdje je dala čast Silvani Armenulić i Tomi Zdravkoviću, i ploča je izašla u Hrvatskoj po našim zakonima. I njoj su prije dvije godine srušili kanal pa smo ga mi vratili. Mislim da je to internet mjesto za obračune divljaka. Connect network nas maltretira već dvije godine. Teško je reći žele li nas kamatariti, mi s takvima ne pričamo. Ali ovo je sada prelilo čašu pa ćemo vidjeti, možda ćemo i pravno reagirati", rekao je Babogredac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje što će se sada dogoditi s YT kanalom i hoće li išta napraviti vezano uz Connect Network, Babogredac je kazao da će vratiti kanal, što se, evo, danas i potvrdilo.

"Mi za sve što radimo imamo autorska prava, a što se Tome Zdravkovića tiče, kod nas je samo trećina, pa nisu sve pjesme u nas. Vratit ćemo kanal, naš čovjek to rješava. Mi ćemo vjerojatno poduzeti u Srbiji neki spor protiv njih, moramo ih tužiti jer ovo je zlo", rekao je direktor Croatia Recordsa za Slobodnu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska premijera srpskog filma 'Toma'