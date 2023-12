Kanađanin Bryan Adams (64), jedan od omiljenih glazbenika na svijetu, sinoć je nakon šest godina ponovno stao pred zagrebačku publiku u Areni Zagreb. Povod je bila svjetska turneja omiljnog Kanađanina, "So Happy It Hurts", a glazbenik je izvodio svoje najveće hitove. Razgaljena publika vrištala je dobro poznate stihove, a sam Adams odmah je na početku oduševio obećanjem da će otpjevati sve pjesme kojih se sjeti.

Foto: Facebook Foto: Facebook Bryan Adams napunio Arenu Zagreb

"Otpjevat ću sve pjesme kojih se budem mogao sjetiti. Imam 16 albuma", rekao je i pozdravio publiku na hrvatskom: 'Dobra večer!'

Jedan od najvećih

Adamsova karijera traje već četiri desetljeća, tijekom kojih ih je objavio 17 studijskih albuma te osvojio brojne nagrade i priznanja, poput tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus te nagradu Grammy.

Glazbenik se ozbiljnije počeo baviti glazbom sredinom sedamdesetih godina, a svjetsku slavu stekao je osamdesetih, nakon četvrtog albuma "Reckless", koji je prodan u četiri milijuna primjeraka.

Foto: AFP Foto: AFP Bryan Adams

Njegove najpoznatije izvedbe te današnji klasici su "I do it for you" koja je 1991. godine bila 16 tjedana na vrhu britanske top ljestvice , "Please forgive me", "All for love", "Summer of '69", "Have you ever really loved a woman", "Run to you", "Cuts Like a Knife", "Heaven" te mnogi drugi.

