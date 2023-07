SAMO ZA PUNOLJETNE / Brutalan toples i tange koje remete san obilježili drugu večer Ultre: Djevojke nikad slobodnije, gledajte ih s oprezom!

Prošao je i drugi dan Ultra Europe Festivala u Splitu. Partijaneri su nakon pet sati ujutro polako krenuli prema svojim apartmanima i hotelima, no neki su se ostali zabavljati na ulicama Splita. Steve Aoki zatvorio je sinoćnju drugu večer, a prije njega na glavnu pozornicu popeli su se Mykris, Nora En Pure, Tchami, DJ Snake i Timmy Trumpet. Na Resistance pozornici večer je zatvorio Boris Brejcha. Deseci tisuća ljudi ponovno su se skupili na Parku Mladeži, a outfiti raznoliki ,pa smo tako mogli naletjeti na egzotične plesačice, superheroje - od Batmana i Supermana do zastava "Hajduk živi vječno". Ipak, najviše je pozornosti izazvala djevojka u toplesu u sićušnim crvenim tangicama. Nažalost, mnogi su se požalili da je došlo do velike gužve na ulazu u sam festival te neki nisu ni do jedan sat iza ponoći uspjeli ući.