Brkovi u susret velikoj obljetnici: 'Slavimo 20 godina prijateljstva i glazbe'

Zagrebačka folk punk petorka Brkovi velikom turnejom slavi svojih 20 godina rada. Brkovi će tako protutnjati kroz Otok, Đakovo, Daruvar, Bosansku Krupu i Županju, Vršac. Svojim ritmovima rasplesali su i Banjalučki Kastel, pulski Kaštel , a slavlje će kulminirati na stadionu Šalata u Zagrebu, u subotu 7. rujna 2024. Tim povodom, razgovarali smo s frontmanom Brkova, originalnog imena Shamso 69.

20 godina ste na sceni. Kakav je osjećaj?

Osjećaj je sjajan. Slavimo 20 godina prijateljstva, druženja i bavljenja glazbom u kojoj uživamo i sjećamo se najljepših trenutaka.

Kako se mijenjala glazba Brkova od početaka pa do danas? Ili nije?

Mijenjao se više pristup bavljenju glazbom. Puno toga smo usput naučili na svojim i tuđim greškama.

Kada ste počinjali glazbenu karijeru, jeste li pretpostavljali da ćete ovako daleko dogurati?

Ni blizu. Na početku nismo ništa ni očekivali. Svirali smo za isključivo za svoj gušt i to nam je bilo dovoljno.

Je li bilo trenutaka kada ste željeli odustati od glazbe? Može li se u HR živjeti od glazbe punk folk žanra?

Bilo je i takvih trenutaka. Prvi miks našeg albuma prvijenca je zvučao toliko loše da sam razmišljao o odlasku iz benda. Na svu sreću pronašao sam pravog producenta na vrijeme i nastavili smo dalje.

Što slušate privatno? Postoji li glazba koju nikada ne slušate? Što pjevate ispod tuša?

Raznu glazbu. Trenutno su mi na repertoaru Khruangbin, Altin Gün, Amyl and the Sniffers i The Chats. Nikada ne slušam salsu i funk, to baš ne volim. Ispod tuša pjevam sve. Od Magazina do Metallice. Nekada i svoje pjesme dok su u procesu nastajanja.

Što bi danas poručili sebi na početku karijere?

Nitko drugi se za nešto tvoje neće brinuti bolje od tebe. Kreni na vrijeme i ne čekaj nikoga.

Sigurno ste doživjeli bezbroj anegdota tijekom 20 godina...koja vam je najviše prirasla srcu?

Ima ih bezbroj. Jednom je naš bivši gitarist Prasac upao sav u blato i isprljao odjeću. Netko mu je kasnije posudio neke kratke hlače koje su mu stajale više kao neka haljinica. Od obuće je imao samo cipele za nastup, neki užasni "špic-papak". Izašao je takav na benzinsku, a ja poglede nekih čeških turista koji su ga takvog ugledali nikada neću zaboraviti :)

Postoji li trema prije koncerata i danas?

Svaki put imam tremu jer mi je jako stalo da sve ispadne dobro.

Što možemo očekivati od koncerta na Šalati, 7. Runa?

Najduži i produkcijski najjači koncert Brkova u Zagrebu do sada. Punk/Folk/Wellness u najboljem izdanju. Vidimo se na Šalati.

