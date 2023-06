Bubnjar Darko Jelčić Cunja nakon 32 godine u Crvenoj jabuci otišao je početkom srpnja 2017. godine iz benda. On je u razgovoru za Jutarnji list otkrio da je u kanadskom Torontu osnovao novi bend "Cunja i Crvena Jabuka".

"Bit će to moja, naša, bolja Crvena Jabuka", rekao je za Jutarnji.

Darkin novi bend ima ugovorene brojne koncerte, a početkom rujna nastupaju u Rock Pileu u Missisaugi.

"Listopad i studeni ove godine su rezervirani za nastupe u Kanadi, u Calgaryju, Edmontonu, Vancouveru, Montrealu te nekoliko američkih gradova za koje čekamo potvrde. Turneja po BiH, Srbiji i Hrvatskoj je planirana za početak iduće godine, ali nije isključeno da se dogodi i neki raniji nastup", rekao je.

Brojne sudske tužbe

Darko je bio osnivač Crvene jabuke, a iz benda je otišao, kaže, zbog financijskih razloga. Istaknuo je da se na sudovima u Hrvatskoj vodi više postupaka protiv pjevača Dražena Žerića Žere.

"Iskreno, dugo vremena mnogo nas u sastavu bilo je nezadovoljno. Nismo dobivali honorare, a Žera se okrenuo nekom gotovo narodnjačkom zvuku, recimo pjesma 'Jazz ba', koje nisu nimalo u duhu benda kojeg su ljudi godinama voljeli. Ali, eto, radili smo, očekujući da će se stvari promijeniti. Onda sam 2017. odlučio da je suradnji došao kraj", ispričao je Darko te je dodao da je Žera naplatio koncerte, no da njemu nije dao novac.

"Došli smo do brojke od više od pedeset neplaćenih gaža. Žera bi naplatio koncerte, ali ja kune nisam vidio. Nekad bi nam naknada bila 500, 700, 1000 eura… On je to smanjio, a ni to nije plaćao."

Darko je kazao da Žera nije sudjelovao u kreativnim procesima te da je cijelo vrijeme bio samo pjevač. Nitko od osnivača benda, zapravo, nije vlasnik autorskog prava na ime benda.

'Nitko nije vlasnik imena benda'

"Štoviše, doznali smo da je neki kafić nazvan Crvena Jabuka 1985., baš kad smo mi počeli, pa nismo mogli ni tvrtku tako nazvati. Žera je do prije sedam godina bio vlasnik pečata, ali taj je pečat istekao. Zapravo, eto, nitko nije vlasnik imena benda", rekao je Darko te otkrio da je on vodio bend desetak godina.

"Ja sam preuzeo menadžment od 2000. do 2010. godine. Pokušao sam kontrolirati poslovanje i sve što se događa. Tad je Žera odlučio da će marketinška agencija njegove supruge preuzeti poslovanje, s čime su se drugi članovi banda u dobroj vjeri složili."

Nakon toga uslijedilo je nekoliko sudskih tužbi na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Neki od njih, piše Jutarnji, presuđeni su u korist članova benda, no zbog žalbi završili su na Županijskom sudu.