Poznata američka pjevačica Beyonce na svom novom albumu Renaissance ima jednu pjesmu čiji je tekst razljutio obožavatelje.

Kontroverzna pjesma

U pjesmi Heated, u stihu "Spazzin' on that ass, spaz on that ass", što bi značilo "grčim se na toj guzi", pritom aludirajući na spastičnost.

Taj izraz se smatra uvredljivijim u Velikoj Britaniji od SAD-a zbog čega su mnogi obožavatelji tražili od Beyonce da izbaci stih iz svoje nove pjesme. Neki aktivisti na društvenim mrežama su se izjasnili da su protiv pjesme koja koristi takav izraz.

Pobuna fanova

"Beyonce je koristila riječ ‘spaz‘ u svojoj novoj pjesmi Heated Meni, zajednici osoba s invaliditetom i napretku koji smo pokušali postići s Lizzo, to je kao šamar", napisala je zagovornica osoba s invaliditetom Hannah Diviney.

"Dakle, Beyoncé također koristi izraz ‘spaz‘ u svojoj novoj pjesmi? Zar nismo ništa naučili?", dodao je jedan korisnik na Twitteru.