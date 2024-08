Popularni bend vraća se na scenu? Braća Gallagher pojačala nagađanja

Popularni britanski bend Oasis na svojim je društvenim mrežama u nedjelju objavio kratak videozapis u kojem se pojavljuje treperavi znak s oznakom datuma 27. kolovoza ove godine. Isto tako, na znaku se pojavljuje oznaka "8 ujutro". Bend je novom objavom izazvao pomutnju među fanovima, potaknuvši ih na razmišljanje da je moguće ponovno okupljanje sastava. Šuškanja o reunionu dodatno su pojačala braća Liam (51) i Noel Gallagher (57) koji su podijelili isti videpozapis na svojim profilima.

U slučaju da su se braća Gallagher pomirila te se bend uistinu ponovno sastaje, tada bi se prekinula pauza benda od 15 godina.

"Nikad mi se nije sviđala ta riječ BIVŠI", napisao je Liam ispod objave na X-u, dodatno potvrdivši nagađanja da se bend okuplja. The Sunday Times je na temelju informacija izvora izvijestio o desetodnevnoj rezervaciji stadiona Wembley sljedeće godine, čime bi sastav nadmašio rekord Taylor Swift koja je na britanskom stadionu nastupala osam dana.

Isto tako, smatra se da će Oasis nastupiti na sljedećem Glastonburyju, poznatom festivalu u Engleskoj.

Kada su Neola posljednji put pitali za ponovno nastupanje s ostalim članovima, rekao je da će doći do okupljanja jedino ako dobije 100 milijuna funti. No, Liam je izjavio da bi to učinio besplatno.

Oasis, rekord Oasis

"Ne postaju mlađi, a potražnja je ogromna. Odlučili su sad ili nikad. Noel se dugo nećkao, ali je konačno popustio i pristao vratiti se. Razgovarao je s Liamom telefonom i oni su na istoj strani. Znaju da će ovo ponovno okupljanje ući u povijest glazbe", rekao je izvor za The Sun.

Inače, bend je posljednji put nastupio 2009. godine u Parizu. Braća Gallagher su dulje vrijeme bila u lošim odnosima, a njihova svađa prije koncerta na pariškom festivalu bila je razlog otkazivanja nastupa i odlaska Noela iz benda. Zadnju postavu činili su Liam i Noel Gallagher, gitarist Gem Archer (57) i basist Andy Bell (54).

