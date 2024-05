Baby Lasagna nakon Eurosonga na kojem je odnio drugo mjesto, niže uspjehe kao od šale, a nakon što je na Instagramu priznao da jedva čeka svoj nastup na "Sea Star Festivalu" u rodnom gradu Umagu, objavio je i fotku iz jednog glazbenog studija.

Na fotki se nalazi samo Baby Lasagna koji je okrenut leđima i vrijedno radi, ali je označio i Mateja Zeca, člana Leta 3 koji radi kao glazbeni producent. S obzirom na to da Lasagna trenutno ima tri autorske pjesme, sasvim je moguće da se bacio u stvaranje nove glazbe.

Foto: Baby Lasagna/Instagram

Druga pjesma na YouTubeu dosegnula prvi milijun

Mnogima prije pjesme "Rim Tim Tagi Dim" nije bilo poznato da Lasagna ima još dvije autorske pjesme "IG BOY" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" koja je nedavno dosegnula čak milijun pregleda.

Popularnost skromnog Umažanina raste iz dana u dan sve više, a kakav će nam spektakl prirediti na svom koncertu, morat ćemo se strpjeti kako bi saznali.

Podsjetimo da su se karte za tri koncerta Baby Lasagne na Šalati u Zagrebu rasprodale u rekordnom vremenu. Njegovim je obožavateljima bilo žao što se koncerti ne održavaju u zagrebačkoj Areni jer bi ga ondje moglo slušati duplo više obožavatelja nego što je to slučaj na Šalati.

