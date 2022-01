Pjevač Alen Vitasović (54) godinama je na pozornici, piše pjesme i bori se na hrvatskoj glazbenoj sceni, no tijekom pandemije koncerti su rijetki, a novca niotkud.

'Ja sam 45 godina na pozornici'

Pulski pjevač nekad je punio klubove koncertima na kojima su mnogi uživali pjevajući njegove velike hitove: "Jenu noć", "Ne moren bež nje", "Niš mi se ne da" te mnoge druge... Za Story.hr je priznao da više ništa nije kao prije.

"Iskreno, što ja mogu raditi osim ovoga, diskografija je propala, snimamo spotove, koncerti su rijetki ili ih uopće nema. Teško je, glazbenike prozivaju da idu brati krumpire, ali ljudi moji 'ća da ja delan ko cili život kantan. Ja sam 45 godina na pozornici. Kamo da ja gren delati sa 54 lita", rekao je Vitasović.

Ovaj Puljanin uskoro objavljuje i novu pjesmu "U dušu". "Pjesma govori o životu, o čovjeku koji kao ja ima problema u životu, posebice posljednjih par godina, te o tome kako se vratiti na pravi put. Doduše, to ne ovisi o meni jer situacija je katastrofa", rekao je glazbenik u intervjuu.

'Bez ikakvih prihoda sam'

Taj 54-godišnji pjevač poznat je po raznim komentarima na račun Stožera RH, a već se neko vrijeme žali da nema prihoda zbog otkazanih koncerata.

"Bez ikakvih prihoda sam, a imam dvoje djece koje treba školovati. Govore mi da sadim krumpire, a na pozornici sam više od 45 godina. Brao sam krumpire i masline, pomagao sam ocu i susjedima cijeli svoj život, ali to nije moj posao. To nije ono što radim. Netko mi je rekao i da skupljam boce. To su neki hejteri koji ne razumiju tko sam i što radim", ispričao je za 24 sata u jeku pandemije 2020.