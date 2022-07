Na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, svakog četvrtka od 14. srpnja do 18. kolovoza posjetitelji će moći uživati u hitovima jednih od najpoznatijih muzičkih lica domaće scene.

Druga godina festivala

Drugu godinu za redom, u ambijentu srednjovjekovnih zidina Šibenika, posjetitelji će doživjeti vrhunsko glazbeno iskustvo koje će na otvorenju festivala, 14. srpnja omogućiti riječki indie bend Jonathan, kao uvertira Pips, Chips & Videoclipsima koji ove godine obilježavaju 30. obljetnicu postojanja.

Već u tjednu nakon, 21. srpnja, nastupit će rock’n’roll bend Električni orgazam i daleko najpoznatiji i najvažniji bend devedesetih, Kojoti, dok je 28. srpnja rezerviran za brojne fanove brojnih hitova grupe Silente.

U nezaboravnoj zabavi uživat će se i tijekom kolovoza, pa tako 4. kolovoza stiže prava glazbena poslastica, svima obožavani Edo Maajka, koji će u Šibeniku predstaviti svoj novi album. Kroz ljeto će još 12. kolovoza nastupiti Goran Bare & Majke, a za kraj ovog festivala, 18. kolovoza, svi koji se odluče posjetiti Tvrđavu sv. Mihovila uživat će u zvukovima Rundeka & Ekipe.

Iznenađenje A1

Ususret iščekivanom glazbenom iskustvu, A1 Hrvatska pripremio je i posebno iznenađenje svim ljubiteljima dobre glazbe, koji se mogu pripremiti za nadolazeće koncerte slušajući posebnu playlistu putem A1 Xplore Music by Deezer usluge na kojoj će među više od 90 milijuna dostupnih pjesama pronaći i objedinjene najveće hitove izvođača A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave. Preuzmite A1 Xplore Music by Deezer putem svog mobilnog uređaja i uživajte u više od 90 milijuna pjesama svjetskih i domaćih izvođača. U odnosu na „klasičnu“ Deezer uslugu, pretplatnici A1 Xplore Music by Deezer ostvaruju posebnu prednost najpovoljnijom tržišnom cijenom, najdužim besplatnim probnim razdobljem i slušanjem glazbe offline preuzimanjem omiljenih pjesama i playlista na uređaj.

Svoje ulaznice za najbolje koncerte u godini potražite na eventim.hr.

A1 Xplore Music by Deezer usluga je kojom A1 Hrvatska omogućuje svojim privatnim i poslovnim korisnicima uživanje u glazbenim hitovima bez reklama. Kako do usluge A1 Xplore Music by Deezer i najvećih hitova svih izvođača festivala A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave saznaj ovdje.