Seasplash festival je prošlog ljeta doživio punoljetnost pod restrikcijama, kao jedan od rijetkih festivala koji su se dogodili u Europi, i svijetu. 19. izdanje festivala će se drugu godinu zaredom odvijati pod okolnostima prouzročenim posljedicama pandemije virusa covid-19, uz simbolični podnaslov Corona Edition pt. 2.

Ekipa Pozitivnog ritma ponovno ogranizira jedinstveno festivalsko iskustvo, s dinamičnim i bogatim sadržajima na više pozornica, u trajanju od četiri dana. Pritom će i sama lokacije Martinske ponovo biti pripremljena kao Covid-safe zona.

Pogledajte prvu selekciju izvođača koji će uveličati program ovogodišnjeg izdanja festivala.

Reggae Roast feat. Natty Campbell

Reggae Roast stekli su reputaciju jednog od najagilnijih UK kolektiva novijeg doba dovodeći reggae glazbu do nove, mlađe publike. Kombinirajući izdavaštvo, organizaciju događaja i vlastiti sound system, dolaze po prvi put na Seasplash Festival zajedno s londonskim MC-em Natty Campbellom širiti svoje osvještene poruke.

Reggae Roast feat. Natty Campbell

Inner Terrestrials

Inner Terrestrials jedan je od najvažnijih punk/reggae/ska/dub bendova s kraja prošlog i početka ovog stoljeća. Novi, peti po redu album “Heart of the Free” izašao je početkom ove godine, a nakon 2013. godine vraćaju se na Seasplash sa svojim aktivističkim pristupom i glasnim porukama protiv establishmenta.

Inner Terrestrials

Billain

Široko priznat kao jedan od najistaknutijih producenata drum and bass glazbe, Billain je majstor auditorne inovacije i s pravom je stekao reputaciju utjecajnog stvaratelja ovog žanra. Njegov debitantski album “Nomad’s Revenge” nominiran je za “najbolji album godine” na British DnB Awards.

Billain

Brain Holidays

Brain Holidays pioniri su reggae glazbe u Hrvatskoj, a osnovani su sad već daleke 2000. godine. U 20 godina rada iza sebe imaju pet studijskih albuma i gomilu koncerata, a izdanje “Jamaican Connection” snimljeno je 2020. godine u najboljem studiju na karipskom otočju, Tuff Gongu kojeg je osnovao legendarni Bob Marley.

Brain Holidays

Tadiman

Slovenski reggae pjevač, glazbenik i producent Tadiman dolazi na Seasplash festival predstaviti svoj prvi samostalni album “Soljahs of Love”. Aktivan više od 25 godina na svom glazbenom putovanju, Tadiman je radio kao radijski voditelj, reggae promotor, vođa benda Siti Hlapci, frontmen Makako Jumpa i pjevač u projektu The Ufoslavians.

Tadiman

Mexican Stepper

Mexican Stepper je najpoznatiji meksički dub producent na međunarodnoj sceni. Dio je trećeg vala meksičkih dub aktivista, a značajan je po svom karakterističanom stilu u kojem miješa utjecaj francuskog, UK duba i meksičke glazbe.

Mexican Stepper

Uz istaknute izvođače, u prvom valu objavljenih imena nalaze se i:

Anja G & Dr.Obi

Banana Zvuk

Dirty Hairy

BarabaDub SoundSystem

Homegrown Sound

Dubar Sound

Mefa

Inka

Rasta Altitude Sound

LucyLyu

Belly Full

Groove Playaz

Algoriddim

Grumen

Vexi

Flico

Looney Grandpas.

Ulaznice

Osim festivalskih ulaznica Ranograbilica od 275 kn, u prodaji se nalaze i vikend ulaznice po cijeni od 180 kn te jednodnevne ulaznice od 90 kn. Također su dostupne i povoljne grupne festivalske ulaznice.

Ulaznice se kupuju preko mrežnog sustava Entrio ili na njihovim partnerskim prodajnim mjestima --> https://www.entrio.hr/event/19-seasplash-festival-8163

Pogledajte kako je bilo lani na Sesplashu. Aftermovie govori sve!