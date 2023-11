U Hrvatskoj, točnije Labinu i Rapcu, snima se nova britanska serija Šakalov, a mještanima i vlasnicima vila i restorana, ovo je prilika za promociju i zaradu koja se ne propušta.

Boravak u Labinu i Rapcu

Radnja će se odvijati u spomenutim gradovima, a za potrebe snimanja iznajmljena je luksuzna vila koja se proteže na tri hektara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Boravkom u Rapcu na svom Instagram profilu pohvalila se i glavna glumica, Úrsula Corberó, poznata kao 'Tokyo' u slavnoj igranoj seriji 'Kuća od papira', te je navela: "Mogla bih ovako zauvijek!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O glumcima serije

Vlasnik vile koja će biti jedna od mjesta snimanja serije, Maurizio Batelić, o glumcima i cijelom osoblju ima samo pozitivne riječi, piše Danas.hr.

"U početku je bilo možda puno više to nekako uzbudljivije, a u biti to vidite da su to sasvim normalni ljudi s kojima se sasvim normalno razgovara, koji su oduševljeni samim ovim podnebljem. Na kraju čovjek ima osjećaj da nismo ništa manje bitni mi nego oni sami", rekao je vlasnik vile.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ekranizaciji britanskog trilera glavnu ulogu dobio je oskarovac Eddie Redmayne, a od sto potencijalnih lokacija za snimanje u Istri, nakon Rijeke i Dalmacije, ipak su odabrani Labin i Rabac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Mjesto snimanja

"Tu se u ovom trenutku se nalazi oko 300-tinjak ljudi iz produkcije, zaista veliki broj vozila 50 kamiona je bilo angažirano u Rapcu kad se odvijalo snimanje, tako da zaista veliki broj ljudi. Produžilo je svakako postsezonu", rekla je zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada.

Vlasnica jednog od restorana u mjestu smatra ovo super prilikom za jačanje zimskog turizma.

"Evo super je da se kod nas snima tako jedan film, nadamo se da će to privući čim više ljudi. Znamo sad u ovim zimskim mjesecima da je uvijek nekako manje ljudi i svi se veselimo tome i baš smo uzbuđeni", rekla je Gabriela Barbić Gobo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Facebook Foto: Facebook Vila u kojoj se snima serija

Labinjani su posebno ponosni na svoj mali gradić, istaknuvši da je ovo pozitivna prilika koja se u Istri već dugo koristi, a sada je došao red i na njih.

"Treba i u mali Labin doći, u stari grad da se vidi, zašto ne. Ako je tako odlučio netko gore glavni, odgovorni i dobra je lokacija, zašto ne, pozitivna stvar u svakom slučaju", rekao je jedan od mještana, Zdravko.

"U Istri puno gradova već se koristi kao kulisa za filmove, a drago mi je da je i Labin krenuo", rekao je jedan od turističkih vodiča, Milo.

Kadrovi koji će obići svijet još jednom će dokazati koliko je Istra primamljiv mamac za filmaše.

POGLEDAJTE VIDEO: Proglašena najprivlačnijom reality zvijezdom: Utegnula se u kostimić zečice i zavela publiku