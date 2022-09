8. Snjeguljica i lovac - Diveći se ruži koja je procvala u vrijeme zime, kraljica Eleanor ozlijedi se na njen trn. Tri kapi krvi zacrvene snijeg te ona poželi da njezina kći bude bijela poput snijega s usnama crvenim poput krvi, kose crne poput gavrana, a srca jaka i prkosna poput ruže. Kraljica Eleanor rodi Snjeguljicu, no ubrzo se razboli i umre. Kralj Magnus sa svojom vojskom napadne mračnu vojsku demonskih vojnika te iz njihovih ruku spasi zarobljenicu Ravennu, zaljubi se u nju i oženi je. No Ravenna je u biti moćna čarobnica i vođa mračne vojske te prve bračne noći ubije kralja i preuzme kraljevstvo. Kada kraljeva kći, Snjeguljica, pobjegne iz zatočeništva, zla kraljica za njom šalje svoje ljude na čelu s lovcem. Umjesto krvnika on postaje njen zaštitinik i pretvara ju u hrabru ratnicu. Tu je i William koji također kreće u misiju spašavanja.