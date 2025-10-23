Počela pretprodaja karata za 'Orašara': Doznali smo cijene iz HNK

U Hrvatskom narodnom kazalištu Zagreb započela je pretprodaja karata za najomiljeniji blagdanski balet – "Orašara" Pjotra Iljiča Čajkovskog. Ovaj klasik svake zime privlači tisuće gledatelja, a interes ni ove godine ne jenjava.

Ekskluzivna pretprodaja za pretplatnike HNK-a započela je u četvrtak, 23. listopada, u 10 sati i traje do petka, 24. listopada. Ulaznice se u ovoj fazi mogu kupiti samo uz predočenje pretplatničke kartice, a svaka omogućuje kupnju jedne ulaznice. Nakon toga, od subote 26. listopada, karte će biti dostupne i široj javnosti putem internetske prodaje, dok će se od 28. listopada moći kupiti i na blagajni kazališta.

Svaki kupac može kupiti najviše pet ulaznica, a iz HNK-a podsjećaju da i djeca starija od pet godina moraju imati vlastitu kartu.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Koliko stoje karte za 'Orašara'?

Na sredini lože u Mezaninu su najskuplje karte od 75 eura. Cijena karte na parketu od 1. do 6. reda je 65 eura, a od 7. do 14. je 55 eura. Također, 55 eura iznosi i cijena karte u loži Mezanin s lijeve i desne strane. Najjeftinije karte od 26 eura su na Balkonu i na 5. mjestu u loži.

Tradicija koja označava početak blagdana

Balet "Orašar" već je desetljećima simbol božićne sezone u Zagrebu. Riječ je o jednom od najizvođenijih i najvoljenijih naslova svjetske baletne literature, koji svake godine oduševi gledatelje raskošnom scenografijom, bajkovitim kostimima i bezvremenskom glazbom Čajkovskog.

Publika se i ove godine može veseliti nezaboravnom iskustvu u izvedbi Baleta HNK Zagreb, koji će ponovno oživjeti priču o djevojčici Klari, čarobnom orašaru i snježnom kraljevstvu.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Koliko brzo se prodaju ulaznice za 'Orašara'?

Zbog velike potražnje, HNK i ove godine očekuje da će ulaznice za "Orašara" planuti u samo nekoliko dana. Cijene se razlikuju ovisno o mjestu u gledalištu, a popusti za učenike, studente i umirovljenike mogu se ostvariti isključivo na blagajni uz predočenje iskaznice.

S obzirom na to da se "Orašar" već godinama smatra nezaobilaznim dijelom blagdanske atmosfere, ljubitelji baleta i klasične glazbe ne bi trebali predugo čekati – lov na karte već je počeo.

