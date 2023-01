Nominaciju za najbolji film osvojilo je rekordnih 10 filmova: "Na Zapadu ništa novo", "Avatar: Put vode", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Sve u isto vrijeme", "Fabelmanovi", "Tar", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" i "Women Talking".

Film "Sve u isto vrijeme" vodi s 11 nominacija, slijede "Na Zapadu ništa novo" i "The Banshees of Inisherin" s devet, a "Elvis" ima osam.

Austin Butler nominiran je za najboljeg glumca za utjelovljenje rock legende Elvisa Presleyja. Nominaciju je zaradio i Colin Farrell koji je glumio farmera opsjednutog obnovom prijateljstva u filmu "The Banshees of Inisherin". Obojica su ovog mjeseca već osvojili Zlatni globus za svoje uloge u tim filmovima.

Nominaciju za najboljeg glumca osvojili su još Brendan Fraser ("Kit"), Paul Mescal ("Aftersun") i Bill Nighy ("Living").

Cate Blanchett smatra se favoritkinjom za najbolju glumicu za ulogu manipulativne dirigentice orkestra u filmu "Tar". Michelle Yeoh, u glavnoj ulozi u filmu "Sve u isto vrijeme", Anna de Armas koja je u filmu "Plavuša" utjelovila Marilyn Monroe, Andrea Riseborough ("To Leslie") i Michelle Williams ("Fabelmanovi") također su osvojile nominaciju u kategoriji najbolje glumice.

Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("Fabelmanovi"), Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin") i Ke Huy Quan ("Sve u isto vrijeme") osvojili su nominacije za najboljeg sporednog glumca.

Za najbolju sporednu glumicu nominirane su čak dvije glumice iz filma "Sve u isto vrijeme" - Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu. Među nominiranima su Hong Chau ("Kit"), Kerry Condon ("The Banshees of Insherin") te Angela Basset ("Wakanda zauvijek") kojoj je ovo druga nominacija za Oscara, ali prva glumačka za Marvel.

Dodjela Oscara održat će se 12. ožujka. Vodit će je Jimmy Kimmel, a uživo će se prenositi na televizijskoj mreži ABC.

Dodjela prestižnih nagrada u filmskoj industriji i druge zabavne emisije bore se za naklonost televizijskih gledatelja, osobito mlađih koji svoje vrijeme provode na TikToku i YouTubeu.

Prošlogodišnja dodjela Oscara na kojoj je Will Smith ošamario voditelja Chrisa Rocka prije nego što je osvojio nagradu za najboljeg glumca, privukla je tek oko 15,4 milijuna televizijskih gledatelja.

Dobitnike Oscara birat će oko 10.000 glumaca, producenata, redatelja i filmskih stručnjaka koji čine Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti.