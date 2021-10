Dragan Bjelogrlić, jedan od najvažnijih glumaca, redatelja i producenata na ovim prostorima, rođen je 10. listopada 1963. godine u mjestu Opovo u Srbiji. U Beogradu je završio osnovnu i srednju školu, i već se kao školarac okušao u glumi. Prvi se puta na velikom platnu pojavio 1978. godine, u kultnom partizanskom filmu „Boško Buha“, redatelja Branka Bauera. Dragan Bjelogrlić tada je imao samo 15 godina i tumačio je lik heroja NOB-a, bombaša Save Jovanovića Sirogojna.

Nakon filma ulogu Save glumio je i u istoimenoj TV miniseriji, snimljenoj 1980. godine. Po završetku srednje škole, upisao je Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu. I kao student bio je često viđen na TV ekranima, a mnogi ga pamte po popularnoj seriji „Bolji život“ koja se snimala od 1987. do 1991. godine. No uloga Slobodana Bobe Popadića samo je jedna u nizu brojnih filmskih i televizijskih ostvarenja. U plodnoj i uspješnoj karijeri koja traje 43 godine, Bjelogrlić je glumio u gotovo 40 filmova, 20 TV serija te desetak kazališnih predstava. Međutim, treba istaknuti da je jednako virtuozan i ispred i iza kamera.

Njegov prvi projekt u kojem nije samo glavni glumac, nego i producent bio je kultni film „Lepa sela, lepo gore“ redatelja Srđana Dragojevića, snimljen 1996. godine. Glumio je u mnogim popularnim filmovima i serijama, uključujući „Rane“, Vratiće se rode“ i mnogim drugima. Nakon producentskog uspjeha s filmom „Lepa sela, lepo gore“ Bjelogrlić se intenzivno posvetio produkciji i režiji. Njegov film „Montevideo, Bog te video“ odlično je prihvatila i kritika i publika pa su snimljeni i istoimena serija i nastavak filma „Montevideo, vidimo se“. Kako se za Dragana Bjelogrlića definitivno ne može reći da je tip ličnosti koji bi živio na staroj slavi, u njegovom glumačkom talentu smo uživali i u novijim regionalnim hit-filmovima i TV serijama, među kojima treba navesti „Južni vetar“ i „Vojna akademija“. I kada je mnogo ljudi već mislilo da ih Bjelogrlić više ne može iznenaditi, dogodile su se „Senke nad Balkanom“. Ova sjajna povijesna serija u kojoj se isprepliću stvarni likovi i događaji s fikcijom, Bjelogrlić je doista majstorskom režijom, odličnim scenarijem, izvrsnim odabirom glumaca i ambicioznom produkcijom postavio novi standard televizijske produkcije na prostorima naše regije. To je prepoznato i na Zapadu pa su „Senke nad Balkanom“ ujedno i prva srpska serija koja je emitirana na platformi Amazon Prime.

GLEDAJ ODMAH!

Kontroverzni biznismen u novoj seriji

Ni nakon zahtjevnog projekta „Senki“, Dragan Bjelogrlić nije se umorio, nego se marljivo uhvatio novog, prema svemu sudeći jednako ambicioznog projekta. Riječ je o krimiseriji „Tajkun“, redatelja Miroslava Terzića prema scenariju Đorđa Milosavljevića u kojem Dragan Bjelogrlić potpisuje produkciju i ima glavnu ulogu – kontroverznog biznismena Vladana Simonovića. U obje uloge, onoj producentskoj i onoj glumačkoj, Bjelogrlić je ponovno pokazao zašto je jedno od najvažnijih imena na ovim prostorima kada su u pitanju film i televizija. Uz izvrsnu produkciju i na fantastično uvjerljiv način serija propituje odnos javnog mnijenja prema tajkunima, koji je u seriji prikazan sve samo ne stereotipno, ne samo kao beskrupulozni kriminalac, nego kao čovjek od krvi i mesa sa svim svojim manama i vrlinama. „Vladan Simonović je vrlo kompleksan lik koji se na početku priče nalazi na vrhu svoje poslovne karijere, ali baš tog trenutka kreću njegovi najveći problemi, i to pratimo do samog kraja. Na tronu je čovjek sam, a on na najsuroviji način spoznaje tu činjenicu“, objasnio je ulogu koju tumači za srpske medije. Ovoga ljeta publici je predstavljen i posljednji film Bjelogrlićeva glumačkog opusa, „Nečista krv – grijeh predaka”, redatelja Milutina Petrovića, a najavljen je skori početak prikazivanja i serije snimljene po filmu.

I dok je umjetnički i profesionalno Dragan Bjelogrlić sklon istraživanju, pomicanju granica i eksperimentiranju, privatno je već 25 godina posvećen samo jednoj ženi i svojoj obitelji. U braku je s Majom Bjelogrlić s kojom ima dvoje djece, kćer Miju i sina Alekseja. Prema pisanju srpskih medija, Dragan i Maja upoznali su se na snimanju reklame za namještaj, a Maja je tada bila studentica engleskog jezika i književnosti i radila je kao manekenka. Vjenčali su se na Dan zaljubljenih, 1996. godine i slove kao jedan od najskladnijih parova na sceni. Maja je nakon udaje prekinula manekensku karijeru i posvetila se obitelji. „Supruga je najzaslužnija što sam sačuvao porodicu. Glumci su skloni uzlijetanju bez mnogo osnova, a ona je bila magnet koji me je držao na zemlji. Prave žene i jesu tu da vam ne daju da poludite“, izjavio je Bjelogrlić za medije.

Draganu Bjelogrliću želimo još mnogo uspješnih filmova i serija, a neke od naslova koji su obilježili njegovu karijeru, uključujući i izvrsnu seriju „Tajkun“, možete pogledati na PLAY Premiumu!