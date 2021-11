Pjevačice, starlete i druge javne osobe zbog potreba njihovog posla često na svom licu i tijelu rade razne estetske zahvate te na tome ne štede, otkrila je za Kurir doktorica estetske medicine Marija Ristanović.

Neke od zvijezda otišle su tako daleko da ih je teško prepoznati na fotografijama iz prošlosti.

Ceca Ražnatović, Jelena Karleuša, Aleksandra Prijović, Marina Visković, Nikolija Jovanović, Andreana Čekić, Sonja Vuksanović, Ana Korać, Aleksandra Subotić, Dalila Dragojević, Maja Marinković samo su neke od javnih osoba koje su korigirale ono što im se nije sviđalo, piše Kurir.

"Gotovo sve imale iste ili slične estetske zahvate. To su, prije svega, rinoplastika, estetska operacija nosa, zatim takozvani full-face approach, tj. cjeloviti pristup remodeliranju lica", otkrila je dr. Ristanović.

Osim toga, mnoge zvijezde išle su na korigiranje bora na čelu i oko očiju s botoksom te na nadoknadu volumena hijaluronskim filerima u srednjoj i donjoj trećini lica (podočnjaci, korekcija obraza, modeliranje donje čeljusti i brade), kao i volumenizaciju usana.

U posljednje vrijeme vrlo je popularan tretman podizanja i zakošenja kutova oka i obrva, takozvane mačje oči ili fox eyes. Ovaj zahvat košta 850 eura (oko 6.400 kuna). Taj tretman nesumnjivo su radile Ana Korać i Maja Marinković.

"Dalila je imala trajni materijal u usnama i ljetos ga je uklonila kirurškim putem", kazala je dr. Ristanović.

Ona se osvrnula i na estetske zahvate Cece Ražnatović i Jelene Karleuše. Doktorica je na osnovu njihovih fotografija zaključila da su obje, pored grudi, povećale i stražnjicu.

"To je jasno kao dan. Ugradnja implantata u stražnjicu je 3.200 eura (oko 24.000 kuna), ali u inozemstvu je znatno skuplja", rekla je dr. Ristanović.

Osim toga, vidljivo je da su pjevačice korigirale i zube, ali i obrve, kao i grudi, što je svakako dodatni trošak.

Dr. Ristanović otkrila je i koliko žene troše da bi imale zadovoljavajući izgled.

"Kirurška operacija nosa je oko 2.500 eura (oko 17.800 kuna), fileri se kreću oko 200 do 250 eura (oko 1.800 kuna) po jednom mililitru, botoks po zoni je od 100 do 120 eura (oko 900 kuna). Okvirno, za jedno remodeliranje lica, u koje su uključeni fileri i botoks, potrebno je izdvojiti od 2.000 do 3.000 eura (oko 22.500 kuna), ovisno o stanju i želji pacijentice", ispričala je.