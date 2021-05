Pjevačica Demi Lovato nedavno ustvrdila da bi se ranije identificirala kao "nebinarna" da nije bilo "patrijarhata", piše Daily Wire.

Tijekom nastupa u live streamu Jane Fonde "Fire Drill Friday", Lovato je rekla da je "patrijarhat" dominirao njenim životom u industriji zabave zapovjedivši joj kakva bi trebala biti.

"Nakon što sam godinama živjela po njihovom, pokušavajući se uklopiti u njihovu sliku o meni… Oni vode industriju, zar ne? Oni su u središtu svega. I tako, kad sam to shvatila, pomislila sam: 'Koji su to načini na koje me patrijarhat sputava?'", kazala je Lovato.

"A mene su stavili u 'kutiju', rekli su mi:' ti si žensko, pa se tako i ponašaj, nemoj biti ambiciozna niti glasna'. To mi nije odgovaralo, jer sam previše otvorena za to".

Duboko suočavanje sa samom sobom

Demi je rekla kako ona potiče ljude na "suosjećanje" i "empatiju prema drugima", iako je nedavno iskoristila društvene mreže kako bi ocrnila jednu firmu koja prodaje smrznuti jogurt bez šećera.

"Mislim da mogu potaknuti ljude da imaju više suosjećanja i empatije za druge", rekla je Lovato. "Ako vam je to teško, zaronite u sebe, pronađite to u sebi kako biste to mogli ispoljiti prema drugim ljudima, jer mislim da će nas to ujediniti. Sjetite se da, iako smo pojedinci, smo jedno. Kada počnemo isključivati ljude, tada to postaje opasno i odvratno".

Podsjetimo, Demi je ranije ovog mjeseca objavila da se smatra nebinarnom osobom i da će se odsad oslovljavati s "ono", rekavši da je "do toga došla nakon dubokog suočavanja sa samom sobom".

Željela se osloboditi svih normi seksualnosti

"Još uvijek učim i spoznajem samu sebe i ne tvrdim da sam stručnjak ili nečiji glasnogovornik. Podijelivši ovo s vama postala sam ranjiva na jednoj drugoj razini", napisala je pjevačica na društvenim mrežama.

"Ovo činim zbog onih koji ne mogu s najbližima podijeliti tko su zapravo. Molim vas živite u istini, znajte da vas volim", dodala je.

"Ošišala sam se jer sam se željela osloboditi svih normi spola i seksualnosti koje su mi bile nametnute kao kršćanki. A kad sam to napravila, osjećala sam se toliko oslobođeno jer nisam pristajala na ideal ili uvjerenje koje mi je nametnuto da budem nešto što nisam", rekla je Demi u emisiji "Drew Barrymore Show".