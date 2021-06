Danijela Dvornik (54) s unučicama je noć provela na Hitnoj na Braču, a sve muke koje je prošla opisala je u opsežnoj video objavi na Instagramu.

"Sinoć sam imala jako turbulentnu noć. Balie nije mogla zaspati, a u konačnici kad je zaspala, probudila se Lumi koja nije mogla satima zaspati. Obje su jako prehlađene, s tim da Lumi ima začepljen nosić, pun sline i teško joj je disati, a spava na prsima. I pokušala sam sve, poze... Nemam pojma što sve nisam isprobala. Doduše, nisam imala ništa da joj dam u taj nosić, a ispuhati ga nisam mogla, i žalila sam za svojim starim usisivačem i onom puhalicom za nos koja rješava sve probleme", navodi Danijela. Kaže da su na Hitnu stigli u 2 ujutro.

'Uvjeti u hitnoj su takvi da vam zapravo ne mogu pomoći'

Danijela se potom osvrnula na njegu koju u otočkoj Hitnoj službi mogu pružiti liječnici.

"Kad smo došli na Hitnu, doktor ju je primio i pregledao uho, grlo, nos... Međutim, to je sve bilo što je mogao učiniti. I to je ono što me najviše frapiralo. Ne mislim da je doktor nešto loše napravio, dapače, nego uvjeti u hitnoj su takvi da vam zapravo ne mogu pomoći, barem ne ovdje na Braču", rekla je. Nakon što su postavili dijagnozu koju je i sama znala, otišla je kući.

'Na Braču nemamo dežurne ljekarne u 21. stoljeću'

Potom je ispričala i što su pripisali malenoj.

"Dali su mi nekakve čepiće, ali to je čisto da se malo smiri. Očekivala sam da joj barem ispušu nos, bar s nekakvom otopinom ili špricom, međutim očito da to nemaju ili ne rade... Bila sam jako ljuta, digla sam djecu u dva sata ujutro i sva sam bila izbezumljena jer nisam znala što da radim s Lumi. Shvatila sam da je recimo imala nekakvu upalu i da je trebala antibiotik ja ne znam što bih. Jer danas ljekarne ne rade, mi na Braču nemamo dežurne ljekarne u 21. stoljeću, na Braču koji živi od turizma i poprilično napučen", rekla je Danijela koja više nije oka sklopila.

Jutros sam bila spremna da ubijam po mjestu'

Na kraju se osvrnula i na svoje stanje duha nakon neprospavane noći.

"Jutros sam bila spremna da ubijam po mjestu koliko sam bila živčana i neispavana", kazala je Danijela napomenuvši kako su joj ljudi koje zna i koji imaju djecu pomogli s lijekovima i da je Lumi sada bolje.