Slavonka iz Našica, Claudia Rivier (26), je Influencerica i uskoro vlasnica sportskog brenda, koja ne krije da je poznata zbog svojih bujnih grudi. Naime, Claudia je nedavno mnoge zaludjela fotografijom u kojoj pozira u minijaturnom bikiniju s hrvatskom šahovnicom.

Zgodna crnka je ekskluzivno za Net.hr otkrila da živi blizu jednog našeg nogometnog reprezentativca te je dala obećanje koje će ispuniti ako Vatreni pobjede na SP-u u Kataru.

1. Za početak, što možete obećati svojim fanovima ako Hrvatska pobjedi na SP-u u Kataru i koji vam je najzgodniji Vatreni?

Ako pobijedimo na SP-u, možete očekivati samo još bolje kompletiće haha! Imam najzgodnijeg reprezentativca, ali neću ga imenovati jer živimo blizu, a on je oženjen, mogle bi me dočekati probušene gume na autu.

2. Mediji bruje o minijaturnom kockastom bikiniju u kojem ste podržali Hrvatsku na SP-u, kako se nosite sa svim tim pohvalama i medijskim napisima?

Još minijaturnije tek dolazi! Smatram da se dobro nosim s medijima i da je to moj poziv, showbiz generalno, iako sam "starog kova" i još uvijek vjerujem u pristojnost i ljubaznost iznad skandala.

Redovito dobijem pozive za emisije u kojim se njeguje skandal, ali to nikad nije bio moj put do uspjeha, rekli bi u narodu "ona će radije golotinjom", haha. Šalu na stranu, ja sam jako svjesna svoga tijela i uvijek se trudim širit body positivity, kao žena prirodnog tijela.

Suprotno od današnjeg vjerovanja, želim pokazati da nije samo umjetna ljepota lijepa, da je tijelo žene lijepo u svom prirodnom stanju - iako se mnogi neće složiti s mojim viđenjem ljepote, poštujem i umjerenost, te pokazujem ono čime je mene majka priroda podarila.

3. Čime ste se bavili prije nego što ste postali popularna influencerica?

Još od rane mladosti sam bila poduzetna, prvu tvrtku otvorila sam s 18 godina. Uvijek se šalim da sam povukla najbolje od oba roditelja, poslovnu inteligenciju od tate, kreativnost od mame.

Tako su između ostalog nastali i kompletići koje imate priliku vidjeti, svi su mojih ruku djelo. Instagram zapravo nikad nije bio izvor mojih prihoda, on je jedan kanal na kojem mogu prikazati sebe, voljeti sebe i svoje tijelo. a posao je, i uvijek će ostati, izvan Instagrama.

4. U jednom ste intervjuu izjavili da nikad niste mislili da ćete postati poznata zbog bujnih grudi, kada se i kako dogodio baš taj trenutak kada ste postali viralna senzacija?

I dandanas ne vjerujem da sam poznata baš zbog grudi. Ja sam jednog dana počela objavljivati fotografije i ljudi su me počeli pratiti, nikad nije bilo "evo sad se krećem baviti Instagramom trenutka". Bio je to veći fokus na moje bokove i guzu, grudi nisam ni znala da imam, haha!

Nikad nisam nosila dekoltiranu odjeću ni stavljala fokus na grudi… Kasnije kako sam počela slikati grudi tako su one sve više i rasle, svake godine su sve veće, nagodinu možda eksplodiram. Kilogrami su doprinijeli da mi grudi budu sve veće.

5. Nije vas teško naći na OnlyFansu, možete li si od te platforme u Hrvatskoj priuštiti život holivudske zvijezde?

O OnlyFansu ne govorim često jer je on jedan kanal gdje možete vidjeti više o meni i više mene, ne definiram se kao "OnlyFans zvijezda" i to nije neki pravac kojim želim ići ili idem. Smatram da žena može i smije biti poslovno uspješna i inteligentna i lijepa, i pokazati svoju seksualnost sve u jednom.

Inteligentna žena može i smije imati OnlyFans, nositi dekolte i slikati se kako god poželi. Vjerujem da sve više idemo ka toj slobodi vlastitog izbora.

6. Što je potrebno da osoba bude uspješna na OnlyFansu?

Da bi djevojka bila uspješna na OnlyFansu definitivno treba biti inteligentna. Inteligentna i točka bez zareza. To je jedini put i način da zaradiš. Bezbroj djevojaka je lijepo, atraktivno, fizički besprijekorno pa nisu uspješne, zato jer im fali socijalne inteligencije.

Moraš znati što radiš, odnosno moraš znati kako da ne radiš, a da zarađuješ. Ako puno radiš, a malo zarađuješ, nešto krivo radiš - to je univerzalan recept za uspjeh.

7. Jeste li ikada na OnlyFansu ili Instagramu dobili neke bizarne zahtjeve od fanova? Ako jeste, otkrijte nam one koji su vam se posebno urezali u pamćenje.

Ima raznih zahtjeva, ali su mi već svi "normalni". Kad smo već na temi svjetskog prvenstva, sve kompletiće koji su bili prikazani prošle godine su prodani kolekcionarima koji kupuju i čuvaju posebno moje stvari.

Kolekcionari su mi najdraži i uvijek rado prodam odjeću, tko zna možda danas sutra budem predsjednica pa im se vrijednost utrostruči haha.

8. Medicinskim ste putem dokazali da imate prirodne grudi, zašto ste se odlučili za taj potez?

Da, radila sam ultrazvuk u poliklinici u dogovoru s jednom medijskom kućom. Planirala sam to napraviti i za YouTube video jer je to uvijek nepresušna tema i ljudi se uvijek pitaju, preispituju kako je moguće da su prirodne. Ja im uvijek kažem da se silikoni ove veličine ni ne radi, ne postoji.

Postoje, na zapadu, tamo gdje se silikoni rade u podrumima, haha, ali to nije uobičajena praksa. Silikon veličine 1500CC je manji od mojih grudi, a u Europi se recimo radi najveći silikon 1200CC. Zamislite da sam došla kod kirurga i rekla mu, "doktore, ja bih silikone, napravi mi, ali da visi!".

Silikonske grudi izgledaju potpuno drugačije od prirodnih grudi i svako imalo stručno oko to vidi i razumije.

9. Podržavate li estetske zahvate i zašto?

Podržavam, važno je da se svatko osjeća dobro u svojoj koži. Nezadovoljni ljudi proizvode još više nezadovoljstva, daj Bože da se svi operiraju pa budu zadovoljni.

10. Spomenuli ste nam da pokreće vlastiti posao? Možete li nam otkriti o čemu se točno radi?

Da, predstavit ću sportski brand Qsick koji sam u potpunosti sama kreirala i dizajnirala. Radi se o sportskoj odjeći koja je nastala iz potrebe. Sportske odjeće koju bih ja nosila, ali ne postoji, nema je za kupiti. To su komadi koji su, posebnom brigom i pažnjom, kreirani da istaknu najbolje od ženskog tijela, a ujedno sakriju nedostatke.

Želim da se žene osjećaju ugodno, a ujedno privlačno i lijepo dok treniraju. 5 godina je utrošeno u svaki najsitniji detalj ove kolekcije. Duboko dekoltirane majice, tajice visokog struka, koje dodatno ističu struk i bokove, atraktivni sportski grudnjaci samo su dio ove kolekcije. Efekt koji želimo postići je potpuna transformacija tijela i revolucija sportske odjeće.

11. Koliko vam vremena oduzme smišljanje objava za društvene mreže? Gdje crpite inspiraciju, imate li neke uzore iz tog svijeta?

Zapravo 0% vremena mi oduzimaju društvene mreže i mislim da je to savršen balans! Ja sve radim u potpunosti spontano i bez obveze. S obzirom na to da se uvijek trudim biti maksimalno autentična, nisam sklona uzorima i crpljenju ideja od drugih Influencera. Mislim da imam jako puno za ponuditi i pokazati, tek kad to sve potrošim, možda pronađem idola.

12. U jednom od TikTok videa spomenuli ste supruga, kad ćemo vidjeti vašu drugu polovicu i kako on komentira vaše seksi objave na društvenim mrežama?

Bilo bi bez veze da samo pišemo o njemu, a ne predstavimo ga pa ću ga ekskluzivno za vas predstaviti fotografijom. Moj suprug je kompletan, samouvjeren muškarac koji se ne boji tuđe pažnje usmjerene meni, muškarac koji stoji iza svake moje odluke i podržava me poslovno i privatno.

13. I za kraj, kako to da ste se doselili u Zagreb, kako vam se sviđa život u metropoli?

Rodom sam iz Našica, srednju školu sam završila u Rijeci, a po završetku škole sam se doselila u Zagreb. Ispočetka mi nije bio drag, Rijeka je uvijek imala najveće mjesto u mom srcu i u Rijeci sam se vidjela u budućnosti, no s vremenom je Zagreb postao dio mene i ovdje sam ostala.

Danas ne mogu zamisliti da živim na drugom mjestu. Općenito sam sklona Balkanu i volim Balkan, volim nedostatke i prednosti života u Hrvatskoj i ne bih se selila.