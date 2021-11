Članovi grupe Led Zeppelin, osim po svojim hitovima, poznati su i po razuzdanim i zlokobnim seks zabava. No, koliko su doista bili sposobni za zlostavljanje i ponižavanje mladih djevojaka otkrilo se kad je procurila priča s mladom obožavateljicom i ribom 1969. godine piše New York Post.

Incident, koji je detaljno opisan u novoj knjizi Boba Spitza "Led Zeppelin: The Biography", dogodio se na kraju turneje s grupom Vanilla Fudge u Seattleu. Menadžer Zeppelina Richard Cole i menadžer Vanilla Fudgea Bruce Wayne ulovili su gomilu morskih pasa i crvenih snepera dok su pecali iz sobe na obali u Edgewater Innu.

Svoj su ulov donijeli u sobu Johna Paula Jonesa, gdje je basist Led Zeppelina pušio travu s bubnjarom Vanilla Fudgea Carmineom Appiceom i 17-godišnjom obožavateljicom po imenu Jackie. Nakon što su se poprilično napušili, Cole i Wayne su joj rekli da se skine.

"Bila je gola, a oni su je počeli udarati ribom, što je ostavilo male krvave tragove zuba na njenim leđima", navodi se u knjizi.

Seksualno zlostavljanje s ribom

"Ubrzo je postalo vrlo ružno i prilično intenzivno, pa smo izašli u hodnik, gdje su nam se pridružili bubnjar Zeppelina John Bonham i njegova supruga Pat te smo gledali akciju kroz vrata. Zapravo, bili smo pozvani da dovedemo naše supruge, pa da i one to gledaju", prisjetio se frontmen Zeppelina Robert Plant, "Ali, nakon nekog vremena smo otišli jer je sve to bilo pomalo neugodno."

No, kasnije su stvari postale još više ponižavajuće i bizarnije, kada su Cole i Wayne došli s kantom punom mrtve ribe u Appiceovu sobu, gdje je gola Jackie sjedila na krevetu dok su drugi jeli.

"Uzeli su maslac s kolica i namazali su njeno spolovilo s njim, a onda su joj gurali ribu u vaginu. A kad su završili sa svim tim, pomokrili su i obavili nuždu na Jackie", prisjetio se Appice.

Članovi Zeppelina su nastavili svoje uznemirujuće seksualno ponašanje u Continental Hyatt Houseu na Sunset Stripu u Los Angelesu 1970.ih. Tamo je 29-godišnji Jimmy Page zaveo mladu obožavateljicu po imenu Lori Mattix kada je imala samo 14 godina.

"Oborio me s nogu i natjerao me da se ludo zaljubim u njega. On je za mene bio princ-bog roka, čarobna, mistična osoba koja je bila stvarno uvjerljiva. Znam da se zaljubio u mene zbog moje nevinosti… Nije bila tajna da je volio mlade djevojke", kazala je Mattix u knjizi.