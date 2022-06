Anonimni porotnik je očito odgovorio na upite ljudi koristeći Twitter korisničko ime "Seekinginfinite". Međutim, čini se da je sesija pitanja i odgovora između ljudi i porotnika sada izbrisana, ali netko se pobrinuo i za to pa sve možete vidjeti i na YouTubeu.

'To mi je stvaralo nelagodu'

Nakon povijesnog suđenja između Johnnyja Deppa i Amber Heard, društvenim mrežama širi se snimka navodnog porotnika koji nije imao baš lijepe riječi za glumicu.

"Danas mi je bio zadnji dan kao porotniku na suđenju Depp - Heard. Želim ostati anoniman, ali mislim da mogu dati neki uvid u samo suđenje. Ne pratim baš pop kulturu pa nisam bio fan ni Johnnyja Deppa ni Amber Heard. Zato mislim da sam mogao biti poprilično objektivan", rekao je.

"Od samog početka, kad bi Amber svjedočila bilo mi je čudno što je stalno pokušavala održati kontakt očima sa mnom. To mi je stvaralo nelagodu do te mjere da više nisam ni gledao u nju dok bi odgovarala. Samo bih je slušao i sve što je govorila zvučalo je kao glupost", priznao je anonimni član porote.

Podsjetimo, Johnny Depp tužio je bivšu suprugu Amber Heard za klevetu zbog njezine kolumne u Washington Postu iz 2018., u kojoj je ona pisala da je bila žrtva obiteljskog nasilja. Nakon Deppove tužbe, Heard je uzvratila protutužbom. Cijeli spor je završen u samo nekoliko tjedana, a porota je odlučila da glumica mora isplatiti glumca u iznosu od 15 milijuna dolara zbog klevetanja.

Uz to, porota je još utvrdila da je Depp klevetao Heard, ali to je bilo preko njegovog odvjetnika Adama Waldmana – i to samo u jednoj od tri točke, stoga je glumica na temelju toga dobila dva milijuna dolara na kompenzacijske štete, ali ništa kaznene štete.