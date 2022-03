"To je bila rezervna torta koja nije bila dekorirana jer su uz nju bile još dvije torte. Ta torta je moja ideja i poslužujem je već više od deset godina. Ona je lagana, nema marcipana, šlaga, maslaca. To je torta koja se radi s tehnikom istom kao za sladoled, ali unutra ima japansku algu koja nam onda omogući da ju možemo 'skladištiti' na četiri do pet stupnjeva Celzijevih. Sastoji se od mlijeka, čokolade i laganog biskvita. Torta se svima svidjela, a puno gostiju je tražilo još komad. No, najbitnije je da je to torta koju su oni željeli i u njihovom je stilu - odlična, a s druge strane prizemljena. To su oni, to su mladenci", ispričao je Tomaž.