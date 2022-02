Poznato je da su zvijezde Charlize Theron (46) i Tom Hardy (44) imali napet i hladan odnos prožet žestokim svađama za vrijeme snimanja filma "Pobješnjeli Max: Divlja cesta" 2015. godine. U novoj knjizi Kylea Buchanana "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" navodi se da se Charlize bojala Toma, piše The Guardian.

"Tom Hardy je bahati agresivac i p***a. Bojim ga se i želim zaštitu", kazala je Charlize nakon jednog vrlo burnog njihovog sukoba.

Theron i drugi članovi filmske ekipe Buchananu su kazali da se Hardy ponašao poput razmažene i agresivne dive, a posebno im je smetalo to što je stalno po par sati kasnio na snimanje. Theron je tada imala bebu, no unatoč tome, poštovala je svoje kolege i uvijek je bila spremna na vrijeme.

"Jednom prilikom trebali smo početi sa snimanjem u osam sati ujutro, pa su producenti napomenuli Hardyju da mora biti točan, no on je kasnio tri sata, dok ga je Charlize cijelo vrijeme čekala na setu spremna za snimanje. Nije čak išla ni na WC, niti je išta radila, samo je sjedila u War Rigu", ispričao je snimatelj Mark Goellnicht.

Theron je živjela u strahu

Kad je Hardy konačno stigao na set, Theron ga je napala jer nema poštovanja prema kolegama, a producentima je rekla da bi trebali "kažnjavati je**nu pi*ku sa sto tisuća dolara za svaku minutu kašnjenja". Hardy ju je nakon toga verbalno napao i djelovao je "vrlo agresivno, a Charlize se osjećala "jako ugroženo". Ona je nakon toga zatražila zaštitu od njega te je uz nju na snimanju bila ženska producentica, no ona je morala ubrzo napustiti snimanje, pa glumicu od nasrtljivog kolege nije imao tko štititi.

Skoro cijela filmska ekipa složila se u tome da su tenzije između Theron i Hardyja stvorile napetosti na filmskom platnu, pa je i zbog toga uradak bio uspješan. Međutim, dvoje glumaca sada drugačije gledaju na svoj odnos za vrijeme snimanja filma.

"Kad pogledam unazad, nisam imala previše empatije kako bi shvatila da ni njemu nije bilo lako zamijeniti Mela Gibsona. Vjerujem da smo i zbog mojih osobnih strahova izgradili zidove kako bi se zaštitili, umjesto da smo prišli jedno drugome i rekli 'Ovo je strašno za oboje. Probajmo poštovati jedno drugo'. Živjela sam u strahu, nikad nisam snimala ništa slično", istaknula je Theron, a Hardy se složio s njom.

"Mislim da sam se previše uživio u film, a pritisak na oboje bio je prejak u pojedinim trenucima. Ono što je njoj bilo potrebno bio je partner s puno više iskustva od mene. Volim misliti da bi sve bilo drugačije da sam kao sada – stariji i ružniji", kazao je.