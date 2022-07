"Bio je izvrstan trener i odgojitelj. Jednom mjesečno smo mu morali donositi ocjene na uvid. Tko je bilo loš ili imao jedinicu nije smio doći na trening dok to ne popravi. Tko je psovao, morao je odmah napustiti dvoranu, a na trening se mogao vratiti tek kad se ispričao cijeloj momčadi. Klub je imao izvrstan sistem. Plaćali bi nam vlak ili autobus, a spavali smo kod dečki iz drugih klubova u gradovima gdje smo išli na utakmice. Tako smo stvarali nova prijateljstva i vrlo rano se naučili biti bez roditelja. Koliko je trener bio izvrstan najbolje govori što su naši roditelji brzo stekli u njega veliko povjerenje. To najbolje vidim otkad sam i ja otac. Od svih putovanja pamtim Veliku Goricu jer sam bio smješten u jednoj divnoj obitelji. Oni su me odveli prvi put na aerodrom, a to me je kao malog dječaka uistinu fasciniralo", otkrio je za 24sata.