Nakon 22 dana hoda, Bruno Šimleša je došao do Kninske tvrđave i premašio ciljani iznos sredstava namijenjen udruzi SVE za NJU, koja ženama oboljelima od raka pruža psihološku podršku.

U prvoj etapi humanitarne avanture, od Istre do Prevlake, pothvatu dugom 1100 km, Bruno Šimleša stigao je do Kninske tvrđave te je zaključno do 22. dana planinarenja preko crowdfunding platforme Čini pravu stvar i putem KEKS Pay aplikacije prikupio više od 260 tisuća kuna za psihološku podršku oboljelima od raka.

"Ovo je moj najteži izazov dosad, za koji sam se uz suprugu Maju pripremao mjesecima. Glavni cilj od 250 tisuća kuna već je jutros premašen, ostvarili smo čudo! Jedan mali čin hodanja pokrenuo je ogroman broj ljudi, a svakoga dana javljaju mi se deseci žena i muškaraca s porukama zahvale jer ih je ova akcija dodatno osnažila i vratila im vjeru u ljude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Vašim donacijama tisućama žena oboljelima od raka omogućit će se besplatne psihoterapije koje će im pomoći u borbi protiv ove zloćudne bolesti. Bez riječi sam, hvala vam iz sveg srca… Posebno zahvaljujem hrabrim ženama koje su hodale s nama na pojedinim trasama, našim trail anđelima te Doris Pinčić i Davoru Rostuharu koji su s nama dijelili kilometre", izjavio je Bruno Šimleša.

Stručno psihološko savjetovanje je nužno

Brunina humanitarna avantura ne završava u Kninu, već se s istim ciljem nastavlja sljedeće godine kada će u drugom dijelu etape do Prevlake prehodati preostalih 500 kilometara Via Adriatica Traila za oboljele od raka.

"Cjelokupan iznos doniranih sredstava bit će korišten isključivo za programe Centra za psihološku pomoć za pružanje podrške oboljelim ženama u bilo kojoj fazi liječenja i oporavka te podrške članovima obitelji i bliskim osobama. Stručno psihološko savjetovanje nužan je oblik suportivnog liječenja za mnoge žene, a ove godine broj osoba koje traže psihološku pomoć u Udruzi veći je za 70 posto.

Veliko hvala svima u ime Udruge i svih sadašnjih i budućih žena kojima ćemo pomoći", izjavila je Ljiljana Vukota, voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge SVE za NJU, koja punih 11 godina spaja znanje stručnjaka i iskustvo bolesnica kako bi psiholozi i psihoterapeuti sve svoje vještine upotrijebili za pružanje psihološke pomoći oboljelim ženama i članovima njihovih obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Svake godine 25 tisuća bolesnika u Hrvatskoj suoči se s bolnom činjenicom da boluju od maligne bolesti, a podrška sa strane izuzetno je bitna, ponekad i presudna. Tijekom humanitarnog akcije, Bruno je zaprimio tisuće poruka ohrabrenja od onkoloških pacijentica koje je ovaj humanitarni pothvat dodatno osnažio, a akciju su na svojim društvenim kanalima podržali i Slavko Sobin, Ida Prester, Lucija Lugomer i brojni drugi.