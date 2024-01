Ugledna magistrica psihoterapije Iva Stasiow već četvrtu sezonu pridružuje se stručnjacima u RTL-ovu šou 'Brak na prvu', gdje pomaže kandidatima u pronalasku idealnog partnera za brak. U novoj sezoni, stručnjaci će zauzeti direktniji i stroži pristup, potičući napredak kandidata kako individualno, tako i u parovima.

Dok čekamo nove ljubavne avanture i brakove, odlučili smo razgovarati s eksperticom Ivom. Je li šou utjecao i na nju samu, kako bi ljudi trebali birati partnere, a otkrila nam je i postoji li ljubav na prvi pogled.

Četvrta sezona, koju premijerno gledamo u ponedjeljak, 29. siječnja, na RTL-u, bit će dostupna i putem platforme Voyo dan prije prije emitiranja na televiziji.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Iva Stasiow

Što je po Vašem mišljenju temelj zdravog odnosa između dvoje ljudi?

Održavanje zdravog odnosa kontinuiran je proces. Redovito ulaganje vremena i truda u odnos s partnerom pomaže u očuvanju kvalitete veze. Ljubav je izbor, ne nastaje sama po sebi, mi ju stvaramo zajedničkim trudom uz pomoć ovih nekoliko ključnih elemenata:

1. Komunikacija: Otvorena, iskrena i poštovanje prema partneru u komunikaciji ključni su elementi. Razumijevanje, slušanje i izražavanje osjećaja pomažu u izgradnji dubljeg povezivanja.

2. Povjerenje: Povjerenje je temeljni stup zdravog odnosa. Partneri moraju vjerovati jedno drugome, a povjerenje se gradi kroz dosljednost, iskrenost i predanost.

3. Međusobno poštovanje: Svaki partner treba cijeniti i poštovati drugoga kao jedinstvenu osobu s vlastitim vrijednostima, ciljevima i granicama.

4. Razumijevanje i empatija: Sposobnost postavljanja u tuđu poziciju i razumijevanje partnerovih potreba i osjećaja ključni su za podršku i povezivanje.

5. Otvorenost za kompromis: U zdravom odnosu, partneri su spremni kompromitirati, pronalaziti rješenja koja zadovoljavaju obje strane, umjesto da inzistiraju na vlastitim željama.

6. Zajednički ciljevi i vrijednosti: Partneri bi trebali dijeliti slične temeljne vrijednosti i imati usklađene ciljeve kako bi izgradili trajnu i stabilnu vezu.

7. Sloboda i autonomija: Svaki partner treba imati slobodu da raste i razvija se kao individua. Zdrav odnos potiče autonomiju svakog partnera.

8. Podrška i ljubaznost: Uzajamna podrška u teškim trenucima i radost u usponima ključna su za stabilan partnerski odnos.

9. Romantika i intimnost: Održavanje romantičnih i intimnih trenutaka važno je za očuvanje strasti i bliskosti u odnosu

Koji su najveći izazovi s kojima se susreću parovi?

Partnerski odnosi nose sa sobom različite izazove, a neki od najčešćih su nedostatak slušanja ili nedostatak jasnog izražavanja osjećaja može dovesti do nesporazuma i sukoba. Ako partneri imaju različite temeljne vrijednosti ili ciljeve u životu, to može dovesti do sukoba i napetosti u odnosu. Svaki odnos suočava se s nesuglasicama, ali važno je naučiti konstruktivno rješavati sukobe umjesto da ih izbjegavate ili ih rješavate na destruktivan način.

Foto: RTL Foto: RTL Iva Stasiow

Stres izvan odnosa, poput poslovnih izazova ili obiteljskih problema, može utjecati na partnerski odnos. Ako veza postane previše rutinska ili dosadna, može doći do gubitka strasti i intimnosti, pogotovo u ovom modernom načinu života kada generalno imamo manjak vremena. Postavljanje nerealnih očekivanja prema partneru ili odnosu može uzrokovati razočaranje i nezadovoljstvo.Neslaganja oko novca i financijskih odluka mogu biti izvor stresa u vezi.

Ako partneri gube svoju individualnu slobodu i autonomiju, to može dovesti do osjećaja gušenja ili gubitka identiteta.Važno je da partneri prepoznaju ove izazove i aktivno rade na njihovom prevladavanju.

Zašto često parovi uđu u krizu kada dobiju dijete i kako po Vašem mišljenju doskočiti tom problemu?

Dolazak djece može predstavljati velike promjene u braku, a te promjene često izazivaju krize. Neki od razloga zašto dolazi do krize u braku kada dođu djeca uključuju:

Roditelji često moraju prilagoditi prioritete i raspored svojih života kako bi se posvetili brizi o djeci. To može dovesti do smanjenja vremena koje par posvećuje jedno drugome. Briga o djeci, posebno u ranim godinama, može donijeti dodatne izazove i stres. Nedostatak sna, brige oko odgoja djece i financijski pritisak mogu utjecati na emocionalno stanje roditelja.

Foto: RTL Foto: RTL Eksperti "Brak na prvu"

S povećanim fokusom na brigu o djeci, parovi ponekad zanemaruju svoj intimni odnos. Nedostatak vremena i energije za međusobnu intimnost može dovesti do smanjenja povezanosti.

Roditelji mogu imati različite pristupe odgoju djece, što može uzrokovati konflikte i nesuglasice. Dolazak djece može ograničiti socijalne aktivnosti parova. Nedostatak društvene interakcije izvan obitelji može dovesti do osjećaja izolacije.

Važno je da parovi budu svjesni tih izazova i aktivno rade na održavanju jakog partnerskog odnosa. Otvorena komunikacija, međusobna podrška i zajednički napor u rješavanju izazova ključni su za očuvanje snažnog braka nakon dolaska djece.

Po kojim kriterijima bi ljudi trebali birati partnere?

Nema ultimativnog recepta! Mi se mijenjamo kroz život, također nam se mijenjaju okolnosti života i kako bi odnos opstao moramo biti fleksibilni i svjesni tih promjena kako kod sebe tako i kod partnera.

Vjerujete li u ljubav na prvi pogled?

Ljubav na prvi pogled je izraz koji opisuje trenutni i snažan emocionalni privlačnost prema nekome neposredno nakon prvog susreta ili viđenja. Ova vrsta privlačnosti obično nije temeljena na dubokom poznavanju ili poznavanju osobe, već na izgledu, ponašanju ili drugim vanjskim faktorima.Ovo iskustvo može uključivati intenzivne emocije, leptiriće u želucu ili osjećaj da je osoba pronašla "onu pravu" odmah.

Važno je napomenuti da, iako ljubav na prvi pogled može biti snažan početni dojam, stvarna ljubav i usklađenost obično zahtijevaju dublje razumijevanje i vrijeme provedeno zajedno.

Neki ljudi vjeruju u ljubav na prvi pogled kao stvarnu pojavu, dok drugi smatraju da prava ljubav zahtijeva vrijeme i upoznavanje. Bez obzira na stav, ljubav na prvi pogled ostaje fascinantan aspekt ljudskih emocionalnih iskustava.

Opišite nam nadolazeću sezonu trima riječima.

Emocionalna, razotkrivajuća i direktna sezona.

Jeste li u dosadašnjim sezonama baš vjerovali u neki par, a nije uspio?

Ne stvaram nikakva očekivanja, više volim biti u poziciji promatrača svih događanja i onda ovisno što se dogodi reagiram sukladno trenutku. Iznimno sam ponosna na Andreju i Mislava iz druge sezone. Oni su pravi primjer para koji primjenjuje sve ove alate i postulate o kojima ovdje pričam za održavanje dobrog odnosa

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Iva Stasiow

Što je po Vašem mišljenju najvažnija stvar s kojom kandidati izlaze iz šoua?

Većina kandidata priznaje da su izašli promijenjeni u smislu osobnog razvoja, povećanja tolerancije i prihvaćanja.

Je li sudjelovanje u ovom šou na neki način utjecao na Vas?

Ovo je već treća sezona koju sam snimila. Svako iskustvo nas promijeni, obogati na različite načine. Najveći izazov je bio zanemariti tremu izloženosti pred kamerama i u isto vrijeme zadržati svoju autentičnost i prirodnost. Ovaj šou nosi snažnu poruku da ljubav postoji i da ljubav mi stvaramo uz svoj trud!

