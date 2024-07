Slovenku Tinu Blašković upoznali smo u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čije propuštene trenutke možete pogledati u bilo koje vrijeme, i to bez reklama, na platformi Voyo, a stručnjaci su je spojili s Brazilcem Tiagom Coutinho Nunesom. Od samog početka RTL-ovog showa Tina i Tiago glasili su za najskladniji par sezone, zbog čega su se i sami nazvali 'power couple', no na iznenađenje mnogih, u posljednjoj su epizodi pred stručnjacima otkrili da između njih više ne postoji ništa.

Tina je svog bivšeg supruga optužila za flertanje s njezinom prijateljicom, dok je on otkrio kako je uz nju izgubio sebe samoga. Svoj su odnos okončali u potpunosti, prestali su se pratiti na društvenim mrežama, a sada je Tina odlučila 'pecnuti' Tiaga znakovitom porukom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na svom TikTok profilu objavila je video na kojem entuzijastično pleše prilikom večernjeg izlaska, a uz njega napisala: "Onaj osjećaj kad ti nikakav luzer ne troši energiju."

U komentarima ispod objave neki su zaključili da je objavu posvetila upravo bivšem suprugu s kojim je vodila bitke oko 'trošenja međusobne energije'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako mi je drago da si napokon sretna", "Tina za predsjednicu", "Obožavam tvoje videe" neki su od komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Tina Blašković

Nakon RTL-ovog showa, Tina se u potpunosti posvetila radu na sebi, svom privatnom poslu, ali ponajviše uživanju u životu. S obzirom na to da živi u Kopru, more joj je nadohvat ruke, a svoje pratitelje često časti prizorima s obale i veselim trenucima uživanja u društvu prijateljica. O novoj ljubavi se još uvijek nije oglasila, no nakon završetka "Braka na prvu" otkrila je kako je bivša veza utjecala na nju danas.

"Mislim da sam se samo ja promijenila. Narasla sam u tom smislu. Uz sav taj pritisak, osoba naraste. Porasla sam u smislu rješavanja konflikta. I sama sa sobom i s ljudima, ne nužno s mojim bivšim suprugom. Ponosna sam na taj dio", objasnila je bivša kandidatkinja za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Tina Blašković

U sociološkom eksperimentu stekla je zavidnu bazu obožavatelja s kojima održava odnos putem društvenih mreža, a nedavno je dobila i komentar u kojem su je usporedili s Gabrijelom Solis iz popularne serije "Kućanice".

"To je jedan od boljih komplimenata kojeg sam dobila u životu", rekla je Tina i zahvalila se pratiteljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tina za RTL.hr o iskustvu iz 'Braka na prvu': 'Promijenila sam se, porasla sam i ponosna sam na to'