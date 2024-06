Sve smo bliže kraju sociološkog eksperimenta "Braka na prvu", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Kandidate hvataju različite emocije, a među njima je i Tina Blašković koju su eksperti spojili s Brazilcem Tiagom Coutinho Nunes. Na Instagramu je objavila seriju od nekoliko fotografija, kojima pokazuje na koji se način opušta.

Na prvoj fotografiji Tina leži s ručnikom na glavi i krastavcima na očima. Na drugoj fotografiji pokazala je svoj doručak, a na trećoj kako leži u krevetu i uživa u njemu. Osim što je pokazala kako uživa u kući, na posljednjoj je fotografiji pokazala i svoj nakit.

Tom objavom je iskoristila priliku progovoriti o svojim emocijama na kraju showa.

"Prije okupljanja BNP-a. Cijelu godinu sam čekala ovu konkretnu epizodu, jer sam tada bila pod tolikim emocijama da se pola toga ne sjećam. Za mene će one biti "gledaj i nauči" epizode. Vodit ću bilješke i prilagođavati se u skladu s tim. Pričat ću uskoro", napisala je Tina u opisu objave.

Opleli po Tini i Tiago

Fanovi joj se dive te tvrde kako je zaslužila uživati.

"Ohhh yes , zna ona kako se uživa", "Uživaj ljepoto, zaslužila si", pisali su joj. No, među njima pronašao se i pojedinac koji je opleo po njoj i Tiagu.

"Jesi izvadila onu recinu iz nosa? Za Tiaga te neću ni pitat jer znam da nije tu ispala ljubav. Zaslužuješ ti nekog ozbiljnijeg. Ali eto bili ste ugodni na ekranu", glasio je komentar jednog gledatelja "Braka na prvu".

Foto: RTL

Jedan od gledatelja obranio je Tiaga, prozvavši ga kulturnim i dobrim dečkom te velikim gubitkom za Tinu.

"Ozbiljnijeg? Tiago je bio kulturan, džentlmenski se odnosio prema njoj, pokazivao pristranost i emocije pred kamerama što je za muške mnogo teško. Izgubila je dobrog dečka, zašto neću ulaziti u to. LP Tina, šteta za tebe", pisao je gledatelj, a na njega su se nadovezala još dva fana.

"Da i činio ss baš da je zaljubljen u nju, da nije neka promocija za story, pratitelje itd...", "Ma dečko je bio top, čak su i istu energiju imali. Baš me zanima što se dogodilo", odgovorili su.

No, čini se kako se neki nisu baš složili s njima.

"Za nju je bio nezreo", napisala je jedna od gledatelja.

'Bili su baš kompatibilni'

Dvoje gledatelja obranili su i Tinu i Tiaga, smatrajući da su baš bili kompatibilni.

Foto: RTL Tina i Tiago - Brak na prvu

"Nije meni ni ona loša, ni on, čak su baš kompatibilni, ovako površno kad bih morala odrediti mislim da je razlika u lifestyleu, ona mi je više influenserski tip koji još se traži, a on se nekako htio skučiti. Vjerojatno je i razlika u udaljenosti presudila. Svakako žao mi je", " Mislim da je sve stvar u kompromisima i koliko si spreman od sebe dati drugoj osobi. Nećeš pronaći nikog tko će se 100% prilagoditi samo tebi (njoj ili njemu). Slatki su i meni obadvoje, i baš sam mislila da je to to. Eh sad, što je presudilo možda nam pokažu,a možda i ne. Sretno i Tini i Tiagu, bili su mi omiljeni par u showu (od svih ostalih cirkusa" , pisali su.

