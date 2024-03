U novoj epizodi RTL-ovog showa 'Brak na prvu', Tina i Tiago dobili su zadatak da jedan drugome pogledaju što to skrivaju na svojim mobitelima. Naravno, mogli su i odbiti taj zadatak, što je Tina učinila, a Tiago je inzistirao da želi proviriti u njezinu intimu. Njoj se to nikako nije svidjelo jer smatra da će im tako biti samo narušeno povjerenje.

"Ako nekome vjeruješ, nećeš mu kopati po mobitelu", jasna je Tina. "Išao je u dubine, i Instagrama i galerije", dodala je.

"To mi je ružno. Ružno mi te gledati na mome Instagramu. To mi je odvratno. Iskoristio je priliku i to dobro. Znao je da su to moje osobne granice i da imam neke boli iz prošlih veza jer sam to već radila i ne želim to više imati. Ja njegov mobitel ne trebam jer vjerujem osobi", rekla je Tina.

Tiago je rekao da je sretan jer na njezinom mobitelu nema ničega sumnjivog.

"Nadam se da je dobio potvrdu, ali to nije dobio od mene, mojih riječi i mojega povjerenja. To je dobio od mobitela", rekla je Tina.

Svađa se i dalje nastavila, a Tiago ju je zamolio da ne vrišti.

"Pogriješio si i izgubio si moje povjerenje", rekla mu je u lice.

