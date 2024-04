Na novoj zajedničkoj večeri u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji od sada pratimo i na platformi Voyo, između Danijele i Filipa dogodila se neočekivana situacija.

Danijela mu je priznala kako je upravo on po njenom mišljenju najprivlačniji muškarac u eksperimentu, što je zasmetalo Alanu koji je prognozirao da njih dvoje ne mogu imati zajedničku budućnost.

Tom prilikom, istaknuo je Danijelinu nježnost i emotivnost, dok je Filipu pripisao suprotne karakteristike ističući kako on samo traži seks za jednu noć.

Tamara je za to vrijeme šutjela i nije htjela iznijeti svoje mišljenje, no ipak, za RTL.hr prokomentirala je kako ona gleda na sve to.

"Danijela se prema fizičkom izgledu uklapa u Filipove kriterije. Također, odgovaraju si i karakterno, a imaju i mnogo zajedničkih tema s obzirom na to da su oboje u fitnessu, imaju tu zajedničku crtu. Meni se nije činilo da je bilo zavođenja, niti mi je razgovor djelovao neprimjereno", rekla je Tamara za RTL.hr.

Brak na prvu

Također, osvrnula se i na Alanove riječi o njenom suprugu, koje Filipa nisu štedjele.

"Mislim da nije trebao tako reagirati. Mislim da tu nedostaje poštovanja. Jako je velika količina ljubomore usmjerena prema Filipu. Danijela je sama iskazala interes, davala mu je pažnju, a Alanu je to smetalo. Filip je fizički privlačan muškarac, a sjeo joj je i karakterno... Ipak, mislim da je to sve na prijateljskoj razini", naglasila je Tamara.

Za kraj naglasila je kako nije ljubomorna, no ipak: "Ako sam nekome druga, zna se što slijedi. Hvala lijepa i doviđenja...", zaključila je.

