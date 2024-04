Renata Dojčinović iz "Braka na prvu" trenutačno je najpoželjnija kandidatkinja u showu. U braku je s Josipom, no rekla je da među njima nema kemije. Alen je izašao iz eksperimenta, a i dalje se želi družiti s Renatom. Alan je otvoreno pohvalio njezin izgled, a kako se osjeća zbog toga što privlači većinu muškaraca u showu i misli li da su ostale kandidatkinje ljubomorne na nju, Renata je otkrila za RTL.hr.

Svima se sviđa Renata

"Simpatično mi zvuči kako su svi ludi za mnom! Sa svim muškim kandidatima imam lijepu komunikaciju i pozitivan odnos. Dalje ćete sve doznati s vremenom", priznala je.

Osim Alena, i Alan ju je stavio na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti.

"Većina muževa me stavila na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti i naravno da mi je drago što je tako. Svi volimo znati da se sviđamo ljudima, zar ne?", otkrila je.

Renata štiti Josipa

Renata ne smatra da su Danijela i Ana ljubomorne na nju.

"Ne mislim kako je Danijela ljubomorna na mene, barem nisam to osjetila, a ona zasigurno sama najbolje zna odgovor, no ne vidim razlog za to bez obzira na to što sam i njezinom mužu bila na prvom mjestu. Najvažnija stavka je kad te netko privuče intelektualno i emotivno, barem to vrijedi za mene", ispričala je.

"Ne mogu reći ni da je Ana bila ljubomorna na mene kao osobu, ali smatram, prema njenom ponašanju, koje se jako dobro moglo vidjeti u eksperimentu, budući kako je nekoliko puta spomenula moje ime, da je provocirala Alena jer smo se družili i da bi joj " smetala" i bilo koja druga žena koja bi se našla na mom mjestu u toj situaciji jer nije ostvarila odnos s mužem kakvom se nadala", dodala je.

Drugi kandidati smatraju da Renata štiti Josipa.

"Josip je ponekad poput zaigranog djeteta i u tom trenutku priča i radi stvari koje mu ne idu u korist, no i sam je svjestan svoje autodestruktivnosti i spomenuo je to jednom prilikom. U skladu s tim nisam iznosila puno stavki u vezi njegova ponašanja iza kamere jer smatram da bi mu naštetila, a dapače, vidim ga kao dobru osobu", priznala je.

Renata s Josipom od početka nije vidjela potencijala za ljubavni odnos, no razvili su čvrst prijateljski odnos.

"Ni u ovom trenutku sada, kao ni u samom početku našeg odnosa, nisam uvidjela nikakav potencijal za ljubavni odnos i to sam na vrijeme iskomunicirala s njim jer volim biti načisto s odnosima, općenito u životu. Ne želim davati lažne nade i priliku nekome u slučaju da nema "prvog klika" i ako sam sigurna da se ne može razviti ništa osim prijateljstva", zaključila je.

