Nikolinu Dianežević iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', čije napete trenutke možete pratiti na RTL-u i putem platforme Voyo, eksperti su spojili s Antonom Glavašem.

Nikolina je nedavno na društvenoj mreži otkrila čime se bavi, ali i što misli o svom 'suprugu'.

"Jesi još udana?", upitao ju je Anton.

Foto: instagram

"Pomalo je komično kada ti ovo pitanje postavi vlastiti, kako ga ja zovem 'show program muž'. Ako ti sam ne znaš odgovor na ovo pitanje, onda smo stvarno u problemu", napisala je Nikolina.

Foto: Instagram

"Zbog čega si se prijavila?", upitao ju je pratitelj.

"Zbog toga da mogu bar jednom u životu nositi vjenčanicu", našalila se Nikolina. "Šalu na stranu, prvo, nisam se prijavila nego sam pozvana. Drugo, smiješno mi je kad netko spominje pare jer ne - nema tih para radi kojih bi radila nešto što ne želim. Treće i najbitnije, volim na život gledati kao na jednu veliku avanturu, izlaziti što više iz svoje komfor zone i prihvatiti što više prilika i izazova koji se nađu na mom putu ako se ne kose s mojim moralnim načelima i ako ne radim ništa nažao ljudima oko sebe. Dijete u meni voli se igrati s novim idejama i na taj način učiti o sebi i o životu. Ovo je svakako jedna od tih avantura u kojoj sam naučila puno o sebi i stekla divne prijatelje. Kad netko kaže zašto - ja kažem - zašto ne. Predrasude i ograničenja mi nikad nisu bili interesantni", zaključila je.

Foto: Instagram

"Čime se baviš u životu?", upitao ju je pratitelj.

"Ovo mi je uvijek jedno od težih pitanja jer ne mogu odgovoriti s jednom riječi ili rečenicom. Educirala sam se za gotovo sve hobije koji su me ikad zanimali, a na tom popisu su kuharica, specijalistica digitalne fotografije te trenerica yoge i fitnessa. Konkretnije, sezonski radim kao kuharica na luksuznim katamaranima, kuhajući fensi jela za gospodu iz cijelog svijeta. Uz to vodim svoju stranicu o zdravoj prehrani i yogi. Veseli me stvaranje i fotografiranje novih recepata i videorecepata. Nedavno sam otvorila i svoj obrt, a u skoroj budućnosti nadam se još više posvetiti podučavanju joge, u čemu me trenutno sprječava ozljeda ramena", odgovorila je Nikolina.

"Od hobija svakako izdvajam putovanja, vožnju motorom i najnoviju ljubav, planinarenje", dodala je.

Foto: Instagram

"Antun je drag čovjek, ali po meni nije nikako za tebe", komentirao je pratitelj.

"Iznimno drag i nježna, dobra duša", odvratila je Nikolina.

Foto: RTL Anton i Nikolina, Brak na prvu

Fanovi 'Braka na prvu' o paru

Na forumu su brojni gledatelji showa 'Brak na prvu' komentirali odnos Nikoline i Antona. Neki smatraju da nisu idealan par, dok neki misle da među njima ima nešto više.

"Meni su i Nikolina i Anton ok, samo nisu jedno za drugo", "Antonov karakter je baš usporediv s onim od Petrekovića. Postoje žene koje padaju na starije, ali od njih i očekuju daleko više nego od mlađih", "Bacila sam pogled na Nikolinin Instagram. Planinarenje, joga, hrana, koja slika s puta i to na plaži, a ne u skupim hotelima. Jednostavno, žena s različitim interesima koja zna uživati u životu. Kad su se rangirale žene mnogi su rekli da je ugodna i zanimljiva u razgovoru. Psihologinja Iva je rekla na samom početku da se boji da Anton neće vidjeti/shvatiti/ cijeniti njenu tihu ljubav. Moj je dojam da bi Anton bio isti da je dobio bilo koju drugu damu iz eksperimenta. Do njega je, nije do Nikoline", samo su neki od komentara.

"Anton je normalan čovjek i držim da bi se sasvim drukčije ponašao da je dobio neku drugu kandidatkinju. Ne ide mu na čast ponašanje prema Nikolini. Trebao joj je otvoreno reći 'nisi moj tip, ali odradit ćemo nastup uredno' i ne bi bilo problema. Ovako je samo ponižava", "Ja bih rekao da se Nikolinin i Antonov odnos razvija iza kamera. Upravo gledam reprizu i ne mogu se načuditi kako ona lijepo priča o njemu i njihovom odnosu, a nema šanse da nije primijetila njegove 'gadljive grimase'. Nešto su se dogovorili", pisali su gledatelji.

A što vi mislite? Hoće li se između Nikoline i Antona roditi ljubav? Glasajte u anketi!

Kreće 'Brak na prvu', prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!