Sjećate se Gordane i Milana? Bili su u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo. Njihov odnos bio je predivan - prijateljski i pun poštovanja, no i to se izokrenulo i sada nemaju nikakav kontakt.

Kod Milana ipak ima lijepih vijesti budući da je nakon showa upoznao svoju sadašnju partnericu, gospođu Miru. Prošle je godine javno obznanio kako je u vezi, a ona mu je komentirala promijenjen status.

"Malo smo se ohrabrili", napisala je na Milanovu javnu objavu i dodala:

"Milan me zamolio da to objavim, da ne bi naši dušebrižnici pisali da je to mimo njegove volje i znanja", naglasila je.

Nisu u dobrim odnosima

Inače, Mira i Gordana nisu u dobrim odnosima.

"Njegova partnerica me blokirala na društvenoj mreži, a kad sam to rekla prošle godine, nazvala me i tvrdila da nije. Znam da se Milan u takve stvari ne razumije. Ne znam zašto je njegova partnerica ljubomorna na mene. U 'Braku na prvu' smo se samo poljubili u obraz. Bilo mi je prekrasno u showu, nikad to neću zaboraviti. Milan je divan čovjek. Nismo rekli ništa ružno jedno protiv drugog. Što ja mogu što je njegova partnerica ljubomorna na mene?", ispričala je Gordana nedavno za RTL.hr.

Foto: RTL Gordana Gašparić Vrbljanin

