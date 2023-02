Andrea i Marko bili su sljedeći par koji su sjeli pred eksperte na drugoj ceremoniji u 'Braku na prvu'. Ekspertica Iva smatra da su oni skladan par, ali na visokoj razini diplomacije pa joj u njihovu odnosu nešto nedostaje. Marko je otkrio da su njihove najveće sličnosti želja za komunikacijom, volja za prilagođavanjem i njezina promjena prehrambenih navika. „Radim na tome, ali ne vlastitu inicijativu“, kroz smijeh je komentirala Andrea, koju kod Marka izluđuje samo jedna stvar. „Ne zatvara čepove na bocama!“ otkrila je. Ostali kandidati sarkastično su komentirali njihove izjave pa je Hedviga rekla: „To je na razini - imamo 18 godina i prvi smo se put uselili u studentski dom pa mi cimer radi tako nešto.“ Hedvigu je iživcirala i Markova izjava da dozvoljava Andree i da jede gumene bombone. „Pa nije da odgajaš dijete!“ dodala je čudeći se. Oboje su napisali da ostaju.

Manuela ljuta na Tihomira

Posljednji par ceremonije bili su Manuela i Tihomir. Ekspertice su primijetile Manuelin govor tijela i izraze lica koji su upućivali na ljutnju prema Tihomiru, a ona je pokušala generalno objasniti razlog njihova neslaganja. Eksperti je nisu razumjeli zato što je previše generalizirala, no nije željela reći što je konkretno muči. „On je meni rekao da je uvijek morao čitati misli drugih žena, a ja nisam takva“, rekla je Manuela i nastavila objašnjavati, no Tihomir joj je neprestano upadao u riječ. „Sad slušaj, to je ono što isto ne radiš“, dodala je Manuela i nastavila „Rekla sam mu koliko se loše osjećam, koliko mi nije dobro i koliko mi je teško te koliko to nije moj život… da bi on meni rekao : 'Ja mislim ići do kraja, i to je to!'“ Tihomir se nije složio s tim pa je rekao: „Nije bilo tako; ja sam samo rekao da probamo pokušati još malo, nikad nisam rekao da me briga za nju, a ona je to tako iznijela.“

Ostali kandidati bili su prilično iznenađeni jer nisu ni slutili da su Manuela i Tihomir u ikakvoj svađi. Kad su im eksperti zadali zadatak da nabroje pozitivne karakteristike jedno kod drugoga, Manuela nije znala što da nabroji kod Tihomira pa je nabrajala neke banalne stvari. Tihomir je prije svog reda pokušao još jednom dati do znanja zbog čega su se zapravo posvađali te da ju je on zapravo želio motivirati da ostane do kraja i završi ono što je započela. „A na koji način si me motivirao?“ željela je znati Manuela, a kad se Tihomir zapetljao u objašnjenjima, dodala je: „Shvatila sam da ne želiš kompromis, ne želiš kako ja hoću, nego hoćeš samo po svome.“ Tihomir je komentirao da mu Manuela ne nudi kompromis, nego ucjenu dok ona jednostavno ne vidi smisao ostanka jer se ne slažu i previše su različiti. Eksperti su željeli znati što Tihomir treba učiniti da bi se ona dobro osjećala, a Manuela je rekla da bi se Tihomir trebao složiti s njom da oboje napuste eksperiment. „Ako on napiše da ostaje, a ja da odlazim - ja ne mogu van“, objasnila je. Ekspert Boris pokušao im je dočarati da je ljubav ples, no Manuela je bila jasna i rekla: „Ali mi nemamo ljubav!“ Naposljetku su oboje napisali da ostaju. „To me totalno zbunilo i to apsolutno nisam razumio. Nakon te cijele diskusije kakav sam ja i što sam učinio, ona ipak napiše da ostaje - to nema logike. To mi samo pokazuje da Manuela nema svoj stav“, rekao je Tihomir.

Odlazak Saše i Bojana

Bojan i Saša napuštaju eksperiment, a ostali kandidati pozdravljali su se s njima. „Ovo je bilo jedinstveno iskustvo, ali ništa prestrašno. Nadao sam se da će možda biti malo laganije i ugodnije, ali preživio sam i ovo. Mislim da je ovo preozbiljno shvatila, ali ona je takva, ona sve preintenzivno i preosobno shvaća“, rekao je Bojan. Drago mu je kako je sve na kraju završilo i što su se oprostili u prijateljskom tonu, a Saša je bila sretna što odlazi te ponosna na sebe što je došla i u pravo vrijeme otišla. „Neću tu svoju odluku preispitati nijedan put“, zaključila je.

Dario je komentirao kako je dobra stvar što su se on i Petra nakratko razišli. „Jesam oprostila, ali nisam zaboravila. Nazvao me svakakvim imenima, izgovorio mi svašta, nisam robot da mogu to zaboraviti i da mogu samo tako prijeći preko toga. Ali mogu prihvatiti da je nekome žao, prihvatiti da je netko nešto napravio u afektu i nije razmišljao, da je bio pod utjecajem alkohola, na kraju krajeva, da je uvidio pogrešku i da mu je žao“, rekla je Petra. Dario je dodao da bi za njih savršena priča bila da uspiju pronaći zajednički jezik i da na kraju završe skupa.

Svađa Manuele i Tihomira

Kad su stigli kući, Manuela i Tihomir nastavili su sa svađom. Manuela nije željela razgovarati jer smatra da je Tihomir tjera da kaže neke stvari koje su se oboje dogovorili da neće iznositi, a tiču se njega. Njemu nije bilo jasno o čemu ona priča zato što on ništa ne skriva. „U nekim momentima on meni djeluje kao da se izgubi, kao da ni sam ne razumije što priča i ne shvaća“, rekla je i dodala: „Jedno je kad se ugase kamere, drugo kad se upale, ne mogu to više. Pred kamerama će glumiti da postoji nešto među nama, a iza kamera ne postoji ništa.“ Na kraju je Manuela otišla u sobu jer joj se nije dalo više raspravljati, a Tihomir je zaključio kako će im dalje teško biti živjeti zajedno.

Novi je dan i kandidati su dobili pozivnicu za odlazak na tajnu lokaciju i svi su parovi nagađali što bi to moglo biti. Tajni event bilo je vjenčanje novog para - Miljane i Marka. Eksperti smatraju da će njih dvoje zajedno biti najintrigantniji par koji će privući pozornost svih, a oni su glumica Miljana Popović iz Beograda te kineziolog i učitelj joge Marko Antunović (39) iz Zagreba. „Ja sam žena iz snova. Emocije ne pokazujem tako lako i nisam mazna. Na početku djelujem grubo, ali nisam gruba“, za sebe je rekla Miljana dok eksperti smatraju da je ekscentrična osobnost kojoj kamere nisu strane. Miljani su namijenili, kako je ekspertica Iva rekla, sanjara Marka koji za sebe kaže: „Kad se zaljubim, prilično sam u oblacima i nisam realan i uživam u tome.“

Budući mladenci bili su jako uzbuđeni prije ceremonije vjenčanja, baš kao i kandidati kad su vidjeli da novi par stiže u emisiju.

